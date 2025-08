‘Andy’ López Beltrán reaparece tras viaje a Japón: ‘mis adversarios mandaron espías’, dice

Luego de las críticas por sus vacaciones en Asia, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, reapareció este martes para justificar su viaje a Tokio, Japón, hasta donde, dijo, sus adversarios enviaron “espías” para fotografiarlo.

En una carta dirigida a la opinión pública, difundida en su cuenta de Instagram, “Andy” explicó que notificó sus vacaciones a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, y que pagó el viaje con sus propios recursos.

López Beltrán aseguró que viajó a Japón en aerolíneas comerciales y no en un avión privado o militar; además, explicó que se hospedó en un hotel donde pagó 7 mil 500 pesos por noche, con desayuno incluido.

Lo anterior, en respuesta a fotografías difundidas por el periodista Claudio Ochoa Huerta, donde “Andy” aparece, junto al diputado Daniel Asaf Manjarrez, desayunando en un bufet del restaurante Orchid, parte del lujoso hotel Okura de Tokio, donde hospedarse cuesta casi 53 mil pesos por noche.

Captan a Andrés Manuel López Beltrán y al diputado Daniel Asaf en un lujoso hotel de Japón. ı Foto: X, @ClaudioOchoaH

“Andy” acusa “campaña de linchamiento político” en su contra

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus “adversarios conservadores” de haber enviado “espías” Japón, para fotografiarlo “y así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”.

En su misiva, criticó a lo que llamó “el hampa del periodismo”, aunque sin mostrar evidencia sobre sus gastos ni mencionar a su visita a una boutique Prada en el exclusivo distrito de Aoyama.

Captan a "Andy" López Beltrán saliendo de boutique Prada, en Japón. ı Foto: Flickr / Redes sociales

López Beltrán sostuvo que la ofensiva mediática responde a los intereses de “la mafia del poder económico y político” que, dijo, ha sido enfrentada por su familia desde hace décadas.

“No somos iguales, nosotros no somos corruptos (…) aprendí desde niño que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía, como lo recomendaba el presidente Juárez”, dijo, y refrendó su compromiso con los valores que, dijo, promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”

Pese al escarnio público, dijo, “siempre valdrá la pena pagar una cuota de humillación cuando se lucha por una causa justa y en contra de los opresores del pueblo”.

