Rosa Icela Rodríguez: Atención a las Causas supera 9 millones de servicios en México

Rosa Icela Rodríguez Velázquez presentó los avances de la estrategia Atención a las Causas durante la Conferencia del Pueblo.

La estrategia de Atención a las Causas suma 9 millones 44 mil trámites y servicios en beneficio de las familias mexicanas, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal reportó que estas acciones, que iniciaron en noviembre de 2024, representan más soluciones para la población.

“En las visitas casa por casa hemos aprendido que la población no quiere trámites complicados ni ir de una oficina a otra para ver atendidas sus necesidades. Exige respuestas y soluciones”, dijo.

La secretaria destacó que la atención a las causas que provocan la violencia tiene como prioridad evitar que las y los jóvenes se acerquen a los grupos delictivos, mediante oportunidades de educación, empleo, deporte, cultura y participación en sus comunidades.

La titular de la Segob detalló las acciones sociales implementadas en los municipios con mayor incidencia delictiva. ı Foto: Segob

En materia educativa, se avanza con más de 517 acciones de construcción, ampliación y reconversión de preparatorias en municipios donde ocurren más delitos.

Asimismo, dijo, los 60 Centros México Imparable registran avances importantes, mientras que más de 40 mil personas participaron en 52 asambleas informativas.

Destacó que, a través de Jóvenes Unen al Barrio, ya se atiende a 10 mil jóvenes en todo el país, y mediante Jóvenes Construyendo el Futuro, 155 mil 700 reciben capacitación en empresas y centros de trabajo.

En el ámbito deportivo, precisó la secretaria, más de 33 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes entrenan gratuitamente en mil 147 gimnasios como parte de Boxeando por la Paz. Por su parte, el programa Ponte Pila ha activado a más de 610 mil participantes en sus colonias, escuelas y trabajos.

Seguimos trabajando con todas las dependencias del @GobiernoMX en la #AtenciónALasCausas, en municipios donde ocurren más delitos, para que los jóvenes tengan mayor acceso a la educación, empleo, deporte y cultura. 🇲🇽🕊️ @Claudiashein @RocioBarcenaM pic.twitter.com/zVt1LASj23 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 10, 2026

La cultura también forma parte de estas acciones, señaló, pues en la Jornada Nacional del Mural Temático más Grande del Mundo participaron más de un millón de personas en la elaboración de 3 mil 161 murales. Además, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz ha realizado 125 festivales, con más de 6.8 millones de participantes.

Como parte de la atención directa en las comunidades, se han realizado mil 132 Ferias de Paz. Mientras que el Tianguis del Bienestar, con el acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda, ha llegado a 36 municipios y 847 localidades, para beneficiar a más de 117 mil familias con la entrega gratuita de más de 3.6 millones de artículos nuevos de primera necesidad.

En materia de prevención de la violencia, mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, se han entregado voluntariamente y de manera anónima 14 mil 157 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo.

Rosa Icela Rodríguez agregó que todas estas acciones contribuyen a disminuir la percepción de inseguridad y a que más personas se sientan seguras en sus comunidades.

Estuvieron también el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, y la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

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