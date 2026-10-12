Tras marcha del fin de semana

Jalisco comenzará cortes rotativos de agua este jueves

Esto es como consecuencia del cierre de compuertas en la presa de Las Pintas; en 72 horas empezaría a mejorar la calidad del agua

Suministro de agua en el estado de Jalisco.
Suministro de agua en el estado de Jalisco. Foto: Especial.
Por:
Alan Gallegos

Autoridades de Jalisco acordaron un esquema de cortes rotativos de agua a partir del jueves 15 de octubre.

Lo anterior ocurre como consecuencia del cierre de compuertas en la presa de Las Pintas debido a los altos niveles de contaminación y con el objetivo de tener una mejor calidad del agua.

La medida provocó una reducción de 30 por ciento del agua disponible para distribuir en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los municipios menos perjudicados serian Tonalá y Zapopan.

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Durante la reunión estuvieron presentes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, alcaldes y la directora de Gestión Territorial, Karina Hermosillo, el director de Obras Públicas, David Zamora, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez y el director del Siapa, Ismael Jáuregui.

El pasado 7 de octubre el gobernador explicó que las colonias quedarán sin agua o con baja presión “dos, máximo tres días, no más de eso”, en lugar de los cuatro días de los tandeos anteriores.

Añadió que en 72 horas empezará a mejorar la calidad del agua y a disminuir el olor que los vecinos describen como “huevo podrido”.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) se realizó muestreos en colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco y se reportó plomo y ausencia de cloro residual en algunas muestras.

Este fin de semanas, cientos de personas se congregaron en Guadalajara, en una manifestación por el agua contaminada que se distribuye en las viviendas de la Zona Metropolitana de la capital de Jalisco desde principios de febrero pasado.

Durante el trayecto, los manifestantes gritaron algunas consignas como: “¡El agua es un derecho, no un privilegio!”, “¡queremos agua, no represión!” y “¡no es desfile, es protesta!”.

Tras la jornada, autoridades dieron a conocer un balance oficial en el que mencionaron que 39 personas fueron detenidas y 31 civiles resultaron lesionados.

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LMCT

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