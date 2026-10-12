Si hubo ‘excesos’ en Guadalajara, hay compromiso de ‘reparar’: Álvarez Máynez

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que hay el compromiso del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de “reparar si se cometieron excesos” durante la actuación de la Policía del estado al hacer frente a la multitudinaria manifestación del domingo para protestar por el suministro de agua sucia.

A través de un breve mensaje colocado en sus redes sociales, el excandidato presidencial salió a fijar su posición en torno de las protestas y las circunstancias que se generaron a partir de éstas.

“Sobre las detenciones, he escuchado el compromiso del gobernador de aclarar el estado de cada una de ellas y de reparar, en su caso, si se cometieron excesos, si se hizo alguna de forma injusta o desproporcionada”, expresó.

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Reconoció que el agua es un derecho humano “y las personas tienen toda la razón en exigir que ese derecho se garantice”.

“Creo que las miles de personas que salieron ayer a protestar de forma pacífica no solamente están en su derecho, sino que cumplieron con un deber cívico al hacerlo”, destacó.

Subrayó que lo más importante ahora “es trabajar para darle solución al problema de fondo: que la gente de la Zona Metropolitana de Guadalajara tenga agua, y que esa agua sea limpia”.

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FGR