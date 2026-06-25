¿Quién es el conductor que atropelló a 17 personas en Cabo San Lucas?

Un atropellamiento masivo ocurrido durante los festejos en Cabo San Lucas, Baja California Sur, dejó como saldo preliminar al menos 17 personas lesionadas, luego de que un vehículo embistiera a un grupo de asistentes que se encontraba sobre la vía pública.

El hecho se registró la noche del 24 de junio sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en medio de concentraciones ciudadanas que celebraban la victoria de la Selección Mexicana. De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil involucrado habría avanzado entre la multitud en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a los heridos y asegurar la zona, mientras el conductor del vehículo fue detenido en el sitio y puesto a disposición del Ministerio Público.

Cabo San Lucas, al norte de México.



Un grupo de simios causan daños a un auto, el conductor, otro animal sin cerebro, los atropella, choca y es su fin: la manada lo saca del auto y lo linchan. pic.twitter.com/ciGFKcVj4k — InfoNews (@InfoMedioNews) June 25, 2026

¿Quién es el conductor detenido?

Hasta el momento, la identidad del conductor no ha sido confirmada de manera oficial por las autoridades de Baja California Sur.

Sin embargo, versiones preliminares señalan que se trata de un hombre que conducía un vehículo particular al momento del incidente, aunque su nombre, edad y situación personal permanecen bajo reserva mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar si el hecho fue resultado de una imprudencia, una pérdida de control del vehículo o alguna otra circunstancia relacionada con la aglomeración de personas en la zona.

De acuerdo con los reportes iniciales, las 17 personas lesionadas fueron atendidas por servicios de emergencia y trasladadas a distintos hospitales del municipio.

Lo que pasó en Cabo San Lucas es lamentable. Ojalá también se pudiera castigar a los simios que iniciaron todo, como la tipa de blanco.#LosCabos #México pic.twitter.com/OU4PwjMD9x — Ast (@LadyAstsay) June 25, 2026

Hasta ahora no se han confirmado víctimas mortales, aunque algunos lesionados habrían presentado heridas de consideración, por lo que su evolución médica continúa bajo observación.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y definir la responsabilidad legal del conductor detenido.

Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación, mientras se recaban testimonios, videos y peritajes del lugar del incidente.

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MSL