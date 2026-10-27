Ari Gameplays y Rivers se despiden de Komanche tras su muerte: ‘Te voy a extrañar toda mi vida’

Ari Gameplays, Rivers y Komanche mantuvieron una de las relaciones de amistad más estrechas en la comunidad de streamers, por lo que ante la noticia del fallecimiento del creador de contenido, muchos esperaban saber si las jóvenes se encontraban bien.

Carlos José Rivera Alfaro, nombre real del famoso, fue hallado sin vida la noche del domingo 25 de octubre en la colonia Paseo de Cumbres en Monterrey; la noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien emitió un comunicado en la madrugada del lunes en Instagram.

Ari Gameplays y La Rivers siempre acompañaron a Komanche. 🥺🕊️ pic.twitter.com/YcAWldgX7S — Vórtice (@vorticelatam) October 26, 2026

Ari Gameplays y Rivers despiden a Komanche

Después de más de un día de silencio, Ari Gameplays decidió escribir un mensaje en el que se despedía de su amigo que publicó en su cuenta de Instagram. “Komanche, nadie me preparó para vivir con el dolor de ya no tenerte, y sé que no existirán palabras suficientes para expresar todo lo que estoy sintiendo en este momento”, comenzó.

La intérprete de ‘Pilates’ describió a su amigo como “un espectáculo de persona” y resaltó su forma de ser tan empática. “Podías estar atravesando tus propias batallas y siempre encontrabas la manera de estar presente para quienes te necesitaban”, dijo.

Además, Ari habló sobre el momento en que vuelvan a coincidir, siguiendo con la creencia del Más Allá. “No sé cuándo volveré a verte, pero te ruego que, cuando llegue ese momento, me saques a bailar apenas me veas”, le dijo.

Finalmente, Ari Gameplays cerró su mensaje de manera emotiva: “Descansa en paz, mi Komi y que Dios te tenga en su gloria. Te voy a querer y a extrañar toda mi vida”.

Rivers subió su comunicado pocos minutos después. “No existen palabras para describir la falta que harás aquí mi Komi”, comenzó. “Siempre fuiste alguien muy lleno de alegría, siempre tratabas bien a todos, aunque no los conocieras, siempre tenías bonitas palabras para tu gente cercana”.

“Te voy a recordar bailando, riendo, pasándola bien, ayudando a un extraño, queriendo mucho a todos. aprendí muchas cosas de ti, gracias por permitirme pasar mucho tiempo contigo y contagiarme de tu hermosa actitud”, agradeció.

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