El VIDEO donde Komanche pide 5 mil dólares prestados: ‘Me quitaron patrocinios’

Así fue como le cancelaron los patrocinios a Komanche y pidió 5 mil dólares prestados

Tras la muerte de Komanche, las redes sociales revivieron momentos recientes en la vida del streamer latino, incluyendo una transmisión en vivo donde pidió 5 mil dólares porque tenía muchas deudas.

El creador de contenido atravesaba un momento complicado en su carrera y admitió estar desesperado por su situación económica, por lo que pidió ayuda para pagar una deuda que era urgente, ya que algunas marcas se habían deslindado de él y sus ingresos se habían visto comprometidos.

Quién era El Komanche ı Foto: Especial

Komanche pide 5 mil dólares prestados

En redes sociales, circula una grabación de una transmisión en vivo de TikTok donde Komanche estaba con varios participantes más y poco más de 100 espectadores.

Es en ese momento que le pide ayuda a uno de sus colegas para solventar unas cuentas. “Eh, Carvajal, ¿no me quieres prestar 5 mil dólares bro? Para pagar una deuda", pidió a Carlos Carvajal, “chat, quiero pagar una deuda, wey”, explicó a los presentes.

“Me quitaron patrocinios que yo tenía por la polémica”, se sinceró, “necesito, con 5 mil dólares salgo de todo, creo. La verdad está cule**”, se sinceró algo incómodo.

“Komanche”:

Porque hace poco le pidió 5 mil dólares a su gente en TikTok porque tenía muchas deudas y las empresas se le habían ido por la funa masiva en redes, ayer se quitó la vida después de 3 años de sufrir en silencio https://t.co/84Vjy4tHz8 pic.twitter.com/dTnzZSdtDu — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) October 26, 2026

Al parecer, ninguno de los participantes estuvo dispuesto a prestarle el dinero o al menos, no lo hicieron de manera pública, pero el momento ahora lo reviven para mostrar el momento complicado que atravesaba Komanche.

Algunas reacciones al video tras la muerte del streamer son:

“Fuera de lo que paso el pibe tambien 0 educacion financiera”.

“Ahora todos lo querían, este komanche llevaba años que hablaba de cometer suicidio y al final las unicas personas que podían ayudarlo realmente eran fuera de redes sociales, su familia cercana y nunca le dieron la mano, las redes sociales siempre seran duras y empeoran”.

“¿Te compras un Tesla estando con deudas?"

“El mismo dijo que tomaba pastillas que le dió su psiquiatra y se notaba que gastaba mucho, salud mental”.

Semanas antes, la influencer FernandaVaal lo acusó públicamente de presuntamente presionarla con fines sexuales a cambio de oportunidades laborales. Komanche negó las acusaciones y mostró capturas de chats argumentando que todo fue consensuado, pero esto desató un intenso hostigamiento digital

También se formó una fuerte polémica entre él y Westcol, quien avaló lo dicho por Fernanda. “Varias streamers de verdad tienen pruebas y cosas muy fuertes, algunas me han escrito mostrándome todo tipo de 🤢🤮 muy fuertes, no sé cómo llega a pasar esto peroooo.. Mi consejo es que busquen ayuda real fuera del internet y denuncien en fiscalía", aconsejó a quienes podrían ser sus víctimas.

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