La actriz estadounidense Morgan Fairchild, recordada como Nora Bing, la madre de Chandler (Matthew Perry) en Friends, sorprendió a sus seguidores al anunciar su incursión en OnlyFans.

La intérprete de 76 años se sinceró en una entrevista con Entertainment Weekly que esto le ha permitido conocer nuevas formas de acercarse a sus seguidores y confesó que sus amistades que ya tienen un perfil en la plataforma de contenido exclusivo la animaron a dar este paso.

¿Quién es Morgan Fairchild?

Morgan Fairchild nació en Dallas, Texas, el 3 de febrero de 1950; es una actriz estadounidense de 76 años. Se hizo popular en los años 1970 y 1980 por sus papeles en series de televisión como Falcon Crest y Flamingo Road.

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A los 10 años comenzó a actuar en funciones de teatro infantiles. En 1968, con 18 años, se graduó en el instituto Lake Highland de Dallas y tras aparecer como extra en la película A Bullet for Pretty Boy (1970), decidió probar suerte como actriz.

Morgan Fairchild participó en series de televisión como Kojak, Happy Days, La mujer policía (protagonizada por Angie Dickinson), Spider-Man, Barnaby Jones y la legendaria Dallas. Además, tuvo algunos papeles en Escapade (1978), Murder in Music City (1979) y Los recuerdos de Eva Ryker (1980).

Entre 1980 y 1982 dio vida a Constance Weldon Semple Carlyle, la esposa de Fielding Carlyle (papel interpretado por Mark Harmon) en Flamingo Road, durante las dos temporadas de la serie. Este personaje le valió una nominación al Globo de Oro en 1982 en la categoría de Mejor actriz en serie dramática.

De todos estos trabajos el más recordado fue como Nora Bing, la madre de Chandler (Matthew Perry) en Friends, un papel que interpretó en cinco episodios.

Actualmente conduce el pódcast 2 B*tches from Texas, junto a la también actriz Cathryn Hartt.

Morgan Fairchild, actriz que dio vida a la mamá de Chandler en Friends, abre OnlyFans a los 76 años

Morgan Fairchild, quien dio vida a Nora Bing, la madre de Chandler en Friends, debutó en OnlyFans a los 76 años.

La actriz aclaró a People que compartirá fotografías, videos y momentos de su vida diaria, además de hablar sobre sus intereses personales. También subrayó que no publicará contenido sexual explícito.

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