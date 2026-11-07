¿De qué murió Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar?

Sebastián Lelio, director chileno, sostiene su Oscar a Mejor Película Extranjera en Los Ángeles, en 2018.

El viernes 6 de noviembre el cineasta chileno Sebastián Lelio fue hallado muerto en su casa, en Santiago de Chile, a los 52 años. El director era recordado por películas como Gloria (2013), que le valió un Oso de Plata de Berlín, y Una mujer fantástica (2017), con la que hizo historia en los Oscar al coronarse como la primera cinta chilena en ganar a Mejor película internacional.

La comunidad cinematográfica y los amantes del cine han expresado su consternación por el fallecimiento del realizador en redes sociales. Además, el gobierno del presidente José Antonio Kast decretó dos días de duelo oficial en su honor.

¿Quién era Sebastián Lelio?

Sebastián Lelio Watt nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina; se trasladó a Viña del Mar, Chile, cuando tenía dos años, tras el divorcio de sus padres. Fue un director, guionista, productor y montajista chileno reconocido a nivel internacional.

El cineasta vivió durante su juventud en varias ciudades de Chile y en Estados Unidos; él mismo se consideraba un nómada.

Tras estudiar un año periodismo en la Universidad Andrés Bello, en 1994, Sebastián Lelio estudió en la Escuela de Cine de la Universidad ARCIS. En 1995 ingresó a la Escuela de Cine de Chile.

Después de haber asistido al festival de cine Berlinale en 2013 para presentar Gloria, cinta ganadora a Mejor Actriz por Paulina García, Lelio se quedó a vivir en Berlín.

En 2017 estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín Una mujer fantástica, que escribió junto a Gonzalo Maza. En el certamen obtuvo el premio Oso de Plata al Mejor guion y el Teddy Award al Mejor largometraje.

La cinta protagonizada por Daniela Vega también ganó el Independent Spirit en la categoría de Mejor película extranjera, el Goya a la Mejor película iberoamericana y el Oscar a la Mejor película internacional.

sebastián lelio fue el director de la primera película chilena en ganar el óscar a la mejor película internacional. el cineasta falleció hoy 6 de noviembre de 2026 a los 52 años 🖤 pic.twitter.com/HUqCBhlf7M — tía marak ⭑ (@tia_marak) November 6, 2026

En septiembre de 2022 Sebastián Lelio estrenó la película El prodigio en el Festival de Cine de Telluride, una adaptación de la novela homónima de Emma Donoghue protagonizada por Florence Pugh.

Semanas antes de su fallecimiento había comenzado el rodaje de una película basada en la novela Poeta chileno de Alejandro Zambra.

¿De qué murió Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar?

Sebastián Lelio fue hallado muerto el viernes 6 de noviembre, a los 52 años. Su familia compartió un comunicado dando a conocer la noticia, indicando que falleció “por motivos de salud”, pero sin especificar el padecimiento.

“Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia”, apuntó en el escrito la familia Lelio Kassai y la familia Campos Watt.

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