Andrea Legarreta demanda a Alfredo Adame tras casi 30 años de pleito

Los momentos de tensión entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame se reavivaron, pues la conductora mexicana emitió una demanda en contra del controversial personaje luego de casi 20 años de ser atacada.

Andrea Legarreta informó que, después de muchos años de insultos en su contra, decidió comenzar una acción legal en contra de Alfredo Adame por acoso, pues los comentarios de este le han producido daños en su vida personal y en su carrera.

En una entrevista con medios, la conductora aseguró que se había tardado en emitir la demanda, y que no podía brindar muchos detalles pues el proceso legal continúa en curso.

“Él en algún momento creyó una mentira que él se hizo, o que alguien le dijo, de algún tipo de daño que quizás yo hubiera hecho contra él, que nunca sucedió. Él y yo siempre tuvimos una buena relación, como compañeros de trabajo nos llevábamos increíble” dijo la conductora.

Sostuvo que su relación fue tan cercana que incluso Alfredo Adame fue el conductor del auto de novia que utilizó para casarse, y que fue uno de los testigos para su boda, por lo que no logra comprender por qué este ha emitido varios comentarios en su contra.

“Ha sido muy duro, muy violento, muy agresivo. Me ha hecho mucho daño, no sólo a mí. En lo personal, en lo laboral, ha tratado de dañar mi imagen, se ha metido con mis hijas, con el padre de mis hijas, conmigo, ha dañado a toda mi familia” afirmó Legarreta.

🔴🧑‍⚖️ “HA SIDO muy duro, muy VIOLENTO, muy AGRESIVO": ⚖️ANDREA LEGARRETA explicó por qué decidió emprender acciones legales contra ALFREDO ADAME, a quien acusa de afectar su vida personal y profesional. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/PZJCemq7hz — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 11, 2026

¿Cuál es el conflicto entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame?

El conflicto entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame parte desde que eran compañeros de trabajo, pues durante la transmisión del programa Hoy a finales de la década de los 90, este realizó un comentario bastante inapropiado.

Alfredo Adame y Andrea Legarreta se encontraban haciendo un sketch, y durante este le dijo a la conductora “quítate, perra”, por lo que esta de inmediato se mostró incómoda mientras la producción gritaba “cachetada, cachetada”.

Luego de algunos años los comentarios que ha hecho Alfredo Adame en contra de la conductora se han ido acumulando, pues durante entrevistas este incluso ha asegurado que le fue infiel a su entonces esposo, Eik Rubín.

Cuando le comentaron que Andrea Legarreta se encontraba pasando por un momento difícil, este dijo “ojalá pase por 50 más de aquí a que se muera, y ojalá el día que se muera que se queme en leña verde en el infierno”.

Amigos, vengo del futuro, Andrea Legarreta le parte su madre a Alfredo Adame y luego Erick Rubín lo agarra a besos. pic.twitter.com/fB94cCJsYQ — Mamalón News (@MamonasNoticias) March 2, 2023

Sobre la demanda que Andrea Legarreta interpuso en contra de Alfredo Adame, este declaró que recibió un documento en el que refiere al hecho acontecido en 1998, y a otros eventos que se han sucitado.

Aseguró que ya acudió al tribunal, y que en este le comentaron que solamente procedían los eventos ocurridos dos años atrás, por lo que lo único que no fue desartado por las autoridades fue un presunto comentario en el que Adame dijo que la hija de Andrea Legarreta “no era su hija”.

⭕🗣️ "Dice que yo dije que su hija, no es su hija": Alfredo Adame reveló que le llegó un documento por parte de Andrea Legarreta en donde lo demanda por los comentarios que hizo en su contra, hace algunos años. Flor Rubio (@Flor_Rubio) en #FórmulaEspectacular pic.twitter.com/gvRzAweXRe — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 8, 2026

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