La actriz mexicana Elsa Aguirre, una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del cine nacional, falleció el 14 de julio en Cuernavaca, Morelos, a los 95 años.

Su belleza, talento y presencia en pantalla la convirtieron en un ícono que trascendió generaciones. La actriz originaria de Chihuahua inició su carrera con tan sólo 15 años.

Actualmente es recordada por su participación en películas como Ojos de juventud (1948), La mujer que yo amé (1950) y Cuidado con el amor (1954), donde tuvo diversos looks. Conoce en La Razón cómo se veía Elsa Aguirre de joven.

Así se veía Elsa Aguirre de joven | FOTOS

Elsa Aguirre nació en Chihuahua en 1930 y, tras una infancia marcada por dificultades económicas a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se trasladó con su familia a la Ciudad de México.

Su carrera comenzó gracias a un concurso de belleza en 1945, donde Elsa obtuvo el primer lugar con apenas 14 años. Su primera aparición en la pantalla fue en El sexo fuerte (1946), que fue parte del premio de la competencia de belleza.

Luego apareció en El pasajero diez mil. Desde entonces, el rostro y talento de Elsa Aguirre cautivaron a productores y directores.

Elsa Aguirre en 1947 ı Foto: IG elsa.aguirre.official

En su juventud, Elsa Aguirre fue considerada una de las mujeres más bellas del cine mexicano. Su elegancia y porte la hicieron destacar en la pantalla grande y en la vida pública del país, codeándose con diversas figuras del ámbito político y empresarial del país.

Incluso, la joven actriz de 18 años inspiró la canción “Flor de azalea”, escrita por Zacarías Gómez Urquiza tras verla actuar en Algo flota sobre el agua (1948).

Durante los años cincuenta, protagonizó cintas junto a figuras como Pedro Infante y Arturo de Córdova, dos galanes de México y del cine.

Elsa Aguirre también participó en El día de la boda, una película donde compartió créditos con el actor Mauricio Garcés. La cinta es de 1968; la actriz tenía 38 años.

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