Elsa Aguirre iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano: Claudia Sheinbaum

Imagen de la actriz junto a la Presidenta de México.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a Elsa Aguirre, quien murió la madrugada de este miércoles 15 de julio, como una actriz que iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano.

“Hoy despedimos con profunda tristeza a la primera actriz, Elsa Aguirre, quien iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano”, escribió la Presidenta de México en sus redes sociales.

Sheinbaum recordó que Elsa Aguirre filmó películas como como “Cuidado con el amor”, “La mujer que yo perdí” o “El sexo fuerte”.

“Interpretó personajes que siguen vivos en la memoria de nuestro pueblo; contribuyó con el legado artístico que forma parte de la identidad cultural de México”, escribió la Presidenta de México.

Su elegancia, sensibilidad y amor por el arte, destacó Sheinbaum Pardo, trascendieron la pantalla; permanecen en el corazón de generaciones de mexicanas y mexicanos.

“A sus familiares, amistades y a toda la comunidad artística, expresamos solidaridad y nuestro más sentido pésame. Descanse en paz”.

Esta madrugada murió Elsa Aguirre, y su deceso fue confirmado por el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes.

La artista es reconocida por su gran belleza y por su aparición en películas como “Cuidado con el Amor” filmada en 1954 junto al ídolo inmortal Pedro Infante; también es recordada por su aparición en “Lluvia Roja”, en 1950, con Jorge Negrete y en “La Mujer Que Yo Amé”, con Agustín Lara, también rodada en 1950.

“Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande”, informó la ANDI.

Hoy despedimos con profunda tristeza a la primera actriz, Elsa Aguirre, quien iluminó una de las etapas más importantes del cine mexicano.



En películas como “Cuidado con el amor”, “La mujer que yo perdí” o “El sexo fuerte”, interpretó personajes que siguen vivos en la memoria de… pic.twitter.com/oj3etl7sZT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 15, 2026

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FGR