Elsa Aguirre, actriz mexicana, murió este 14 de julio, en Cuernavaca, Morelos, donde residía. Era considerada un ícono del cine y una de las mujeres más bellas de la industria, por ello no es sorpresa que haya tenido romances que acapararon titulares en los años 50 y 60, como con Jorge Negrete.

Pese a que la intérprete de la Época de Oro del Cine mexicano declaró en varias entrevistas que solía enamorarse de sus compañeros de reparto, sólo un hombre fue considerado el amor de su vida.

¿Quién era el esposo de Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre, reconocida actriz de la Época de Oro del cine mexicano, contrajo matrimonio en tres ocasiones a lo largo de su vida.

Su primer esposo fue Armando Rodríguez Morado, un periodista con quien se casó en 1959 y tuvo a su único hijo, Hugo Morado.

Según declaraciones de la familia de la intérprete, Hugo se dedicaba al contrabando y la habría amenazado con una pistola mientras estaba embarazada. A pesar de los rumores sobre violencia que envolvieron su relación, la actriz Elsa Aguirre aclaró que lo recuerda con cariño y lo consideró el amor de su vida.

Elsa Aguirre y Armando Rodríguez Morado ı Foto: Especial

El segundo matrimonio de la actriz fue con José Bolaños, cineasta mexicano, durante la década de los sesenta. Esta relación fue breve y terminó en divorcio, aunque compartieron intereses artísticos y Bolaños fue una figura influyente en el medio cultural.

El tercer esposo de Elsa Aguirre fue José Rafael Estrada Valero, un maestro de yoga chileno, con quien se casó en los años setenta. Este matrimonio es considerado el más estable de los tres, aunque también concluyó en divorcio.

Además, Elsa Aguirre tuvo un romance muy sonado con el cantante y actor mexicano Jorge Negrete, aunque nunca llegaron a casarse.

También mantuvo un amor platónico por el actor Ignacio López Tarso, que perduró durante décadas sin llegar nunca a una relación formal.

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