Así fue la rivalidad entre Elsa Aguirre y María Félix ¿Por un hombre y una película?

Elsa Aguirre y María Félix fueron dos de las divas del Cine de Oro mexicano que cautivaron al público con su gran belleza y talento, sin embargo, la constante comparación por el parecido físico entre ambas desató una “rivalidad” en los medios.

Los medios destacaban similitudes en rasgos como ojos, cejas y porte, posicionando a Aguirre como posible “competidora” o incluso “doble” de la diva.

Así fue la rivalidad entre Elsa Aguirre y María Félix

Elsa Aguirre robaba las miradas de todos con su belleza y uno de los galanes de la época que fue su novio fue Jorge Negrete, con quien la actriz tuvo una relación bonita al inicio, pero después se tornó complicada porque él le regalaba libros.

La actriz contó en entrevistas que él le llevaba libros para que después los comentaran juntos, pero a ella no le gustaba leer así que no lo hacía. Decidió terminar su relación porque dijo “yo quería mi novio no un maestro”.

Jorge Negrete y Elsa actuaron juntos en una película en donde eran pareja, algo que para la actriz fue un sueño pues nunca se imaginó que el galán del cine la iba a besar en las escenas y además serían novios en la vida real.

Jorge Negrete y Elsa Aguirre ı Foto: Especial

Poco después de que Elsa Aguirre terminara con él, Jorge Negrete se casó con María Félix en 1952. Un punto que afirman que fue parte de la rivalidad entre las dos divas.

Asimismo, existe otro punto de mayor importancia y es profesional, ya que en la película “La Cucaracha” de 1959 estaba en el elenco María Félix y para su coprotagonista estaba considerada Elsa Aguirre.

Sin embargo, se dice que “La Doña” no quiso competir con Elsa por belleza, ya que ya existían las comparaciones entre ellas y prefirió que su coprotagonista fuera Dolores del Río.

Aguirre confesó que lloró por el cambio cuando la sacaron de la cinta, pero insistió en que no existía una rivalidad real.

Las dos divas señalaron que nunca hubo una rivalidad real entre ellas, pero sobre todo lo sucedido en la película “La Cucaracha” dejó muchas preguntas y abierta la puerta a que sí sucedió algo entre ella por envidias, pero nunca lo admitieron.

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