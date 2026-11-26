En sesión de Pleno del pasado miércoles, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron la controversia constitucional 363/2026, promovida por el Municipio de Tlalnepantla, Morelos contra la omisión de armonizar su legislación en términos del artículo Quinto Transitorio de la reforma al artículo 2o. de la Constitución Federal, respecto de bases locales para las asignaciones presupuestarias municipales para la administración directa por los pueblos indígenas.

El proyecto de resolución de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa planteó que el Congreso de esa entidad ha incumplido su obligación de adecuar los ordenamientos locales para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, previstos en la reforma constitucional de septiembre de 2024.

Asimismo, destacó que el reconocimiento de estas comunidades como sujetos de derecho público, así como de su autonomía y libre determinación, no puede quedarse en disposiciones generales o declaraciones legislativas, sino que requiere reglas claras que hagan posible el ejercicio de sus derechos.

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En particular, subrayó que es indispensable establecer mecanismos para que administren directamente las asignaciones presupuestales que les corresponden, con claridad en la entrega de recursos, la coordinación institucional y las responsabilidades de las autoridades involucradas.

Por ello, la Ministra propuso declarar existente la omisión legislativa relativa de cumplimiento obligatorio, al advertir que la normativa de Morelos contempla algunos aspectos de los derechos indígenas, pero aún carece de bases que permitan articular la administración directa de éstos con las atribuciones presupuestarias de los ayuntamientos. La falta de una disposición general en la materia no exime al Congreso estatal de cumplir con sus obligaciones constitucionales.

En consecuencia, se ordenó al Congreso del Estado de Morelos realizar las adecuaciones legislativas necesarias en un plazo de 180 días naturales, a fin de establecer las bases de coordinación presupuestaria entre los municipios y las autoridades comunitarias.

Con ello, se busca que la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos se traduzca en condiciones reales para decidir sobre sus recursos, fortalecer su organización y ejercer plenamente sus derechos, respetando su identidad, sus formas de gobierno y su libre determinación.

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