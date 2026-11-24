El titular de la Semar, ayer, durante su participación en el evento

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció que la Armada de México proyecta construir 21 embarcaciones militares e incorporar inteligencia artificial, vehículos no tripulados y sistemas de detección submarina para fortalecer sus capacidades de vigilancia y defensa, como parte de una transformación tecnológica que busca reducir la dependencia de equipos extranjeros.

Durante la ceremonia por el 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, realizado en la sede de la dependencia, el mando naval explicó que el Plan Nacional de Construcción Naval 2024-2030 contempla siete patrullas oceánicas, 12 costeras y dos buques multipropósito, además del desarrollo de sistemas nacionales para ampliar la capacidad operativa de la institución.

Como ejemplo de estos avances, destacó la patrulla oceánica Yucatán, actualmente en construcción, que contará con herramientas de reconocimiento, vigilancia y procesamiento de información desarrolladas mediante ciencia e ingeniería naval mexicana.

TE RECOMENDAMOS: Descarta FGR extradición inmediata Dan prisión preventiva a Meza y dos cómplices

“Diseñamos y construimos nuestros propios buques y sistemas navales para que el destino de los mares nacionales permanezca en nuestras manos y no quede a merced de quienes nos venden la tecnología”, expresó.

Morales Ángeles detalló que la modernización incluye plataformas de inteligencia artificial para detectar y evaluar objetos de interés, así como herramientas que permiten identificar información relevante del entorno marítimo y orientar las decisiones de los mandos responsables de las operaciones.

La dependencia también incorporará una nueva generación de vehículos no tripulados multidominio, capacidades para localizar blancos submarinos y sistemas destinados a mejorar la seguridad de la navegación.

“La tecnología en la Marina se ha convertido en un elemento decisivo para la evolución del poder naval”, afirmó el secretario Morales Ángeles, quien señaló que las condiciones actuales requieren mayores capacidades técnicas y recursos especializados para cumplir las misiones institucionales.

Precisó que la Armada mantiene buques, aeronaves, unidades de Infantería de Marina y grupos de operaciones especiales a lo largo de más de 11 mil kilómetros de litoral mexicano, donde sus efectivos desarrollan tareas de protección, vigilancia, búsqueda y rescate, combate a actividades ilícitas y auxilio a la población.

Además, planteó que la transformación de la fuerza naval debe abarcar el ciberespacio y el entorno submarino, además de las operaciones tradicionales en mar, aire y tierra, con el propósito de responder a escenarios de mayor complejidad. “Construimos una Armada con mayor autonomía tecnológica, capacidad de respuesta y visión de futuro”, sostuvo el funcionario.

Morales Ángeles recordó que México posee una extensión marítima equivalente a 1.8 veces su territorio continental, condición que exige reforzar la infraestructura, la preparación de los efectivos y los medios disponibles para proteger las actividades productivas vinculadas con los océanos.