Entre 2014 y 2015, Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, fue detenido en cuatro ocasiones, pero quedó en libertad cada vez. Su quinta captura se concretó este fin de semana mediante un operativo que no fue un hecho aislado, aunque tampoco representa el inicio de una “guerra” contra el crimen organizado, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

El general detalló que la primera detención ocurrió el 4 de mayo de 2014, en Culiacán, por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada. La segunda fue el 9 de julio de ese año, en Guasave, por delincuencia organizada y presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego.

El Dato: La fiscal general Ernestina Godoy anunció que Fausto Isidro Meza será juzgado en México. Expuso que la defensa del criminal solicitó la duplicidad del término constitucional.

La tercera captura ocurrió el 8 de agosto de 2014, también por presuntas violaciones a la legislación sobre armas de fuego. La cuarta fue el 16 de abril de 2015, nuevamente en Guasave, por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y presuntas infracciones en materia de armas.

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Trevilla Trejo explicó que la operación Centella, con la que fue capturado este fin de semana, forma parte de la estrategia de seguridad aplicada desde el inicio del sexenio y contó con la participación coordinada de distintas instituciones.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que El Chapo Isidro enfrenta en México cargos por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Además, tiene una orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas.

Recordó que, desde febrero del año pasado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera capturarlo.

Además, Trevilla Trejo indicó que la planeación del operativo comenzó tres meses antes, por instrucción del Consejo de Seguridad Nacional. Como parte de las labores de inteligencia, se solicitó a Estados Unidos el uso de drones para ubicar con precisión al narcotraficante. Aclaró que este tipo de colaboración ya se había utilizado en otras operaciones, como la captura de Ovidio Guzmán en 2023.

Una vez identificada la ubicación de Meza, se desplegó un componente terrestre integrado por 47 elementos de la Fuerza Especial Conjunta (FEC), Fuerzas Especiales conocidas como los Murciélagos y elementos de reacción inmediata de la Guardia Nacional (GN), conocidos como los Lobos; además de 128 integrantes de la brigada de fusileros paracaidistas, 106 efectivos de infantería y artillería y 80 elementos de fuerzas especiales comisionados en la SSPC.

21 Personas fallecieron tras los enfrentamientos del viernes

El componente aeromóvil incluyó cinco helicópteros artillados UH-60 Black Hawk, un helicóptero EC-725 Cougar, cinco aviones Texan, dos aeronaves de transporte pesado y una no tripulada.

La operación tuvo tres fases: identificación del objetivo; establecimiento de un perímetro de seguridad y captura; y evacuación. El secretario de la Defensa explicó que, después de asegurar la zona y detener a Meza, grupos criminales atacaron a los militares para intentar rescatarlo, lo que provocó los bloqueos.

Añadió que los helicópteros utilizaron armamento en respuesta a los ataques de los delincuentes, quienes emplearon armas calibre .50, ametralladoras y fusiles Barret. Rechazó que la operación represente el comienzo de una guerra contra el crimen organizado. “No, para nada (es una guerra). No tiene que ver nada con un conflicto armado entre fuerzas regulares. Esta fue una operación relacionada con la seguridad pública”, sostuvo.

En el mismo operativo fueron detenidos Germán “N”, alias Serafín, primo de Meza Flores y segundo al mando de la organización; José Luis “N”, su cuñado y presunto operador financiero, y Pánfilo “N”, también primo suyo y señalado como operador logístico.

Trevilla Trejo negó que los grupos criminales tengan mayor capacidad de fuego que las Fuerzas Armadas y aseguró que los militares están preparados y equipados para enfrentarlos.

El saldo fue de 16 presuntos integrantes del grupo criminal y cuatro militares fallecidos. También se aseguraron armas largas, dos barras, ametralladoras calibre .50 y .56, un lanzagranadas y 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal. Además, las autoridades retiraron 50 automóviles y liberaron 21 bloqueos.

Por su parte, García Harfuch sostuvo que la estrategia de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum consiste en realizar investigaciones e identificar a los responsables antes de ejecutar las órdenes de aprehensión, con el objetivo de evitar enfrentamientos que pongan en riesgo a la población civil.

...Y señalan que el Cártel de Guasave sigue activo

| Por Yulia Bonilla |

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que el grupo criminal conocido como Cártel de Guasave, vinculado con los Beltrán Leyva, mantiene integrantes en operación, por lo que no puede considerarse desarticulado tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

“Por supuesto, hay un remanente de personas también relevantes que eran colaboradores de este sujeto detenido. No podemos decir que esté desarticulado”, señaló el secretario.

Harfuch informó que, desde el inicio del sexenio, en Sinaloa han sido detenidas cuatro mil 200 personas relacionadas con actividades delictivas. También se han asegurado más de 150 toneladas de droga, incluidas 2.3 millones de pastillas de fentanilo, y siete mil 400 armas de fuego, una de cada cinco decomisadas en el país durante la actual administración.

Además, el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) han inhabilitado dos mil 627 laboratorios y áreas de concentración utilizados para producir metanfetamina.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que El Chapo Isidro comenzó su actividad criminal alrededor de 2004, cuando se integró a los Beltrán Leyva. En 2009 asumió el control de la organización, tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva y la muerte de Arturo Beltrán Leyva.

De acuerdo con Trevilla, el grupo extendió sus actividades de tráfico de drogas a Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Baja California.

En 2025, tras el enfrentamiento entre Los Mayos y Los Chapitos, Chapo Isidro se alió con la facción de Ismael Zambada, El Mayito Flaco, a la que proporcionaba apoyo logístico y armamento para combatir a sus rivales.

El titular de la Defensa detalló que la organización utilizaba dos rutas para traficar drogas: una terrestre, por la carretera federal 15, desde Sinaloa hasta la frontera con Arizona, y otra marítima. También señaló que Chapo Isidro participó en el Culiacanazo de 2019.

Entre las detenciones recientes, destacó la captura de seis integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo que rompió con Los Chapitos en 2025 para aliarse con Fausto Isidro Meza y apoyar a Los Mayos.

A esta agrupación se le relaciona con el hallazgo de 20 cuerpos al norte de Culiacán, en junio de 2025; la ejecución de 19 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, en junio de 2024, y el homicidio del influencer Adal Peña, conocido como El Tata.