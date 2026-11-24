De julio a septiembre, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.9 por ciento a tasa trimestral, con cifras desestacionalizadas; sin embargo, se trató de una desaceleración respecto al segundo trimestre cuando se observó un incremento de 1.6 por ciento; analistas señalaron que el avance se revisó a la baja debido a que las actividades secundarias o las industrias que crecieron menos de lo que se estimó en laproyección oportuna.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la variación del PIB en el tercer trimestre estuvo impulsada porque las actividades terciarias o de los servicios crecieron 1.2 por ciento; las secundarias o industriales, 0.4 por ciento y las primarias o agropecuarias, 0.3 por ciento en su comparación con los meses de abril a junio.

38.4 bdp fue el PIB en el tercer trimestre según el Inegi

En ese sentido, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base sostuvo que el crecimiento del tercer trimestre fue revisado a la baja, si se compara con el dato oportuno, ya que pasó de 0.90 por ciento a 0.88 por ciento, debido a que las actividades secundarias crecieron sólo 0.41 por ciento, una reducción respecto de la estimación de 0.82 por ciento que se proyectaba.

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“No obstante, se revisaron al alza las cifras de crecimiento de los otros dos grandes grupos de actividad económica. Las actividades primarias pasaron de mostrar una contracción trimestral de 0.37 por ciento a un crecimiento de 0.34 por ciento, mientras que las actividades terciarias pasaron de mostrar un crecimiento de 1.13 por ciento a uno de 1.24 por ciento”.

En la comparación trimestral, al interior de las actividades secundarias, la minería mostró una contracción de 2.1 por ciento, pero generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final; construcción y las industrias manufactureras sí registraron avances de 1.1, 0.9 y 0.8 por ciento, respectivamente.

Asimismo, el sector de los servicios es el que mayor impulso tuvo, debido a que de los 15 sectores económicos que lo componen sólo tres registraron contracciones: servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación; 1.3 por ciento; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 0.4 por ciento y actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales, 0.3 por ciento.

Mientras que, algunos de los que tuvieron mayor dinamismo fueron comercio al por mayor con 2.5 por ciento; comercio al por menor, 2.1 por ciento; servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 2.1 por ciento; información en medios masivos y otros servicios excepto actividades gubernamentales, 1.9 por ciento cada uno.

A tasa anual, el PIB registró un incremento de 3.3 por ciento luego de que las actividades primarias crecieron 1.5 por ciento; las secundarias, 2.7 por ciento y las terciarias, 3.6 por ciento.

Ya con los resultados de los tres primeros trimestres del año, en el acumulado de 2026, el PIB reporta un avance de 1.9 por ciento porque las actividades industriales y de los servicios crecieron 1.1 por ciento y 2.5 por ciento; sin embargo, las actividades agropecuarias se contrajeron 0.9 por ciento.

Por otra parte, en el noveno mes del año, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo una contracción de 0.7 por ciento, luego de que en los dos meses previos haya registrado cifras positivas, indicó el Inegi.

Según cifras desestacionalizadas, el IGAE se contrajo debido a una caída tanto en las actividades primarias de 0.5 por ciento; secundarias, 1.4 y terciarias, 0.2 por ciento.

RESILIENCIA. La economía mexicana cerrará el año con un crecimiento de 1.7 por ciento y se acelerará hasta 2.2 por ciento en 2027, lo que representa una estimación más favorable frente a las proyecciones de meses anteriores, señaló Gabriela Soni, directora de Estrategia de Inversión en UBS Asesores México. Destacó que el dinamismo de la economía se impulsó por las exportaciones, que crecieron 30 por ciento en los primeros nueve meses del año.