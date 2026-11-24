El que no perdió oportunidad para volver a ajustar cuentas con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno fue el exsenador —y también expriista—, Miguel Ángel Osorio Chong. El exsecretario de Gobernación reprochó que, bajo la dirigencia de Alito, el PRI perdió cada vez más espacios políticos. Y se reservó el “se los dijimos” para recordar que, según él, ese costo ya se había advertido. Si bien nos dicen que los comentarios de Osorio Chong no son nuevos, llegan con una dosis de actualidad y coyuntura, la de 2027, el año por el que Alito está concentrando toda su energía para mantener a flote el instituto político que se resiste a soltar —incluso cuando muchos priistas de larga data se lo han pedido,— y en el que, por cierto, su gran apuesta es que haya la mayor cantidad de alianzas entre los partidos de oposición en el país para contener a Morena. Osorio, nos dicen, sólo volvió a poner sobre la mesa el palmarés de Moreno. Uf.