Así reciben a Harfuch en San Lázaro; se reúne con Monreal

“Ven guapo, para darte un beso”, le gritaron sus admiradoras al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a su llegada a la Cámara de Diputados, donde este jueves comparece de manera privada, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las simpatizantes, identificadas coloquialmente como “exgatúbelas” y ahora “toritas”, aprovecharon el arribo del funcionario a San Lázaro, para increparlo en el estacionamiento del palacio legislativo, donde lanzaron piropos y mostrarle su respaldo, mientras Harfuch ingresaba al recinto legislativo, donde fue recibido por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

El secretario acudió a San Lázaro para rendir cuentas ante los diputados sobre las acciones, resultados y estrategias implementadas en materia de seguridad durante el segundo año de la administración federal.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad durante reunión ı Foto: Especial

Antes de su comparecencia pública, García Harfuch sostendrá una reunión privada con los coordinadores de los seis grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El encuentro tendrá carácter reservado debido a que el secretario proporcionará información relacionada con planes, estrategias y acciones de seguridad que requieren mantenerse bajo sigilo, particularmente aquellas vinculadas con labores operativas y de inteligencia.

La comparecencia forma parte del calendario aprobado por la Cámara de Diputados para desahogar la Glosa del Segundo Informe de Gobierno y revisar con integrantes del gabinete federal los resultados de sus respectivas áreas.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad ı Foto: Especial

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT