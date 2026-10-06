Academia policial de Querétaro y colaboración con EU no tiene autorización: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la academia de formación policial que el Gobierno de Querétaro inició en colaboración con Estados Unidos no cuenta con ninguna autorización por parte de la Federación, por lo que exigió a la administración del gobernador Mauricio Kuri apegarse y cumplir con la ley.

Aunque el gobierno queretano reviró a los cuestionamientos, al difundir la notificación previa al evento del inicio de la academia y en el que participó el embajador Ronald Johnson, para referir que esto no implicaba ninguna cooperación internacional en seguridad, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contradijo tal afirmación al exhibir durante su conferencia de prensa el fragmento en el que el secretario de Seguridad del estado, Iován Elías Pérez Hernández, así lo expuso.

“Está concebido para recibir capacitación especializada de agencias de los Estados Unidos en el alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública. Todo en las condiciones que ofrece nuestro complejo de seguridad pública”, se le escucha decir al funcionario estatal en la grabación.

Los Estados Unidos y Querétaro amplían la cooperación en materia de seguridad con la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial. 🇺🇸🇲🇽#JuntosLogramosMás pic.twitter.com/d3aGR80jLp — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 3, 2026

Con ello, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los cuestionamientos que hizo el lunes hacia el gobierno queretano no partieron de ninguna suposición.

“Me interesa mucho esto porque ayer se dio, bueno, filtraron ahí un documento donde invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores y le hicieron partícipe que el embajador iba a ir un evento, pero no dice de una autorización de una academia en donde van a participar las agencias de Estados Unidos. ¿Por qué sabemos que en esa academia van a participar las agencias de Estados Unidos? Porque lo dijo el secretario de seguridad ciudadana de Querétaro en el evento. No es un una suposición”, dijo Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo especificó que desde la Constitución se especifica que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras, mientras que la Ley de Seguridad Nacional indica que la operación bilateral entre agentes extranjeros y servidores públicos estatales debe sujetarse a controles y autorización.

Incluso la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que los estados y municipios no cuentan con personalidad jurídica internacional para representar al país, respaldando que los convenios de cooperación técnica, capacitación, seguridad o intercambio con gobiernos extranjeros requieren autorización del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en algunos casos, también del Senado.

Además, señaló que este tipo de autorizaciones tienen que pasar por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSeg), que luego remite su resolución a la Cancillería para que ésta emita un dictamen de procedencia o no ante el Estado. Posteriormente, el gobierno estatal debe rendir un informe a la misma dependencia.

Sheinbaum Pardo expuso que de diciembre de 2021 a octubre de 2026 se han identificado nueve proyectos de colaboración entre el gobierno de Querétaro con agencias estadounidenses, de las cuales ocho corresponden directamente a la Fiscalía General del Estado, mientras que otro es por parte de la Secretaría de Seguridad, pero ninguno se refiere a la academia que recién se inició a construir.

Dado este escenario, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el llamado a que el gobierno estatal solicite la autorización conforme a la ley, si su plan es recibir apoyo estadounidense, sobre todo cuando el objetivo de la misma es atender delitos cuya atención es una facultad de la Federación.

“Que pregunte a relaciones exteriores, que solicite su autorización, si va a recibir apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que soliciten su autorización al grupo de alto nivel. ¿Por qué? Porque es la ley… No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley. Porque no puede ser que uno hable del estado de derecho y que después a la hora de la hora pues no cumpla con los requisitos”, declaró Sheinbaum Pardo.

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