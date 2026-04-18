La actriz de Los ríos de color púrpura, Nadia Farès, falleció el viernes a los 57 años luego de sufrir un accidente en una piscina, confirmó su hija a través de un mensaje publicado en redes sociales.

La muerte de la intérprete, reconocida por su versatilidad y por haber participado en producciones tanto europeas como estadounidenses, ha generado conmoción entre colegas y seguidores.

Muere la actriz Nadia Farès tras accidente en una piscina

De acuerdo con los reportes, la actriz Nadia Farès sufrió un accidente doméstico el sábado pasado, mientras se encontraba en una piscina, cuando tuvo un paro cardiaco y fue hallada inconsciente en el agua. La famosa estuvo internada varios días y permaneció en coma, luego varias complicaciones terminaron con su vida.

Aunque en los últimos años había enfrentado problemas de salud, su muerte tomó por sorpresa a la industria y al público que seguía de cerca su carrera.

Su hija publicó a través de Instagram un desgarrador mensaje de despedida. “¡Mamá! Este es un corazón roto que nunca superaré. Todos los días me despierto y rezo para que esto sea una pesadilla y que todavía estés con nosotros", inició Cylia Chasman.

“El sábado estábamos en el teléfono y me dijiste que no le tenías miedo a la muerte, y mi respuesta fue que yo tenía miedo de tu muerte, y al día siguiente el universo decidió que era tu hora. Por mucho que me duela, me reconforta saber que no tenías miedo”, escribió la joven.

Nadia Farès nació en Marruecos en 1968, pero se trasladó a Francia en su juventud, donde inició su formación artística. Su talento pronto la llevó a destacar en el cine francés, especialmente en la década de los 90, con películas como Les Amants du Pont-Neuf y Les Rivières Pourpres (2000), cinta que le dio proyección internacional al compartir créditos con Jean Reno y Vincent Cassel.

LES RIVIÈRES POURPRES



2000 - Mathieu Kassovitz



Jean Reno

Nadia Fares pic.twitter.com/JfADeA1r5x — Th Barnaudt (@tbarnaud) April 18, 2026

La actriz francesa Nadia Farès también incursionó en Hollywood y formó parte de producciones como The Nest y War (2007), donde actuó junto a Jason Statham y Jet Li.