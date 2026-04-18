La actriz francesa Nathalie Baye, reconocida por su participación en la serie Downton Abbey y en más de 80 películas, murió a los 77 años.

Baye tuvo una extensa carrera que la convirtió en una de las intérpretes más respetadas de Europa. Su trayectoria abarcó más de cinco décadas y dejó huella en la pantalla grande y chica. Fue reconocida con cuatro premios César a Mejor Actriz.

Su fallecimiento ocurrió en su domicilio en París, Francia, el viernes por la noche, según informó la familia de la intérprete a la Agence France-Presse. De acuerdo con el reporte, la actriz había sido diagnosticada con demencia con cuerpos de Lewy, que afecta la memoria, el pensamiento, el movimiento y el comportamiento.

TE RECOMENDAMOS: En Inglaterra Chaleco salvavidas que llevaba pasajera que sobrevivió al Titanic será subastado por más de 900 mil dólares

Muere Nathalie Baye, actriz de Downton Abbey

Nathalie Baye fue una figura destacada del cine francés. Nació en Mainneville, Francia, en 1948, e inició su formación artística en la danza antes de dedicarse por completo a la actuación.

Su talento pronto la llevó a trabajar con algunos de los directores más prestigiosos del cine francés y ganó fama por ser una figura versátil capaz de interpretar desde dramas intensos hasta comedias. Baye debutó en la pantalla grande con La noche americana, dirigida por François Truffaut, una película considerada clave en el cine de su país.

Otra cinta destacada de Nathalie Baye es La Balance (1982), que le valió el César a Mejor Actriz. También participó en producciones internacionales como Catch Me If You Can (2002), dirigida por Steven Spielberg, donde compartió créditos con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks.

Del mismo modo, participó en Venus Beauty (Institute) dirigida por Tonie Marshall en 1999. La actriz francesa comparte créditos con Audrey Tautou y Mathilde Seigner.

(IZQ.) Nathalie Baye en la película Venus, Salón de Belleza ı Foto: Especial

Nathalie Baye también incursionó en la televisión británica con Downton Abbey, serie que le permitió acercarse a una nueva generación de espectadores, quienes la reconocieron por su elegancia y talento.

La reconocida artista fue madre de la también actriz Laura Smet, fruto de su relación con el cantante Johnny Hallyday, conocido como el Elvis francés.