La nueva ola francesa, el amor por el cine es eterno

Nueva ola francesa es la historia de cómo el célebre Jean-Luc Godard realizó el clásico fílmico Al final de la escapada (1959), el cual se convirtiera en su ópera prima tras dedicarse a la crítica escrita y siendo parte de la generación que impulsaba ni más ni menos que el surgimiento de la nueva ola francesa, aquí se manifiesta como un cautivador susurro fílmico que se desliza juguetón colmando de luz el blanco y negro, para evocar la Francia intelectual de mediados del siglo pasado y celebrar la que fue una trascendental muestra de la capacidad del cine para, con la provocación como estandarte y herramienta, reinventarse y sorprender.

Es innegable y contagioso el enorme cariño con que el director Richard Linklater —Boyhood: Momentos de una vida (2014)— pone en juego su depurado manejo del lenguaje cinematográfico basado en la frescura de una cámara en mano comprometida con el naturalismo, para con todo conocimiento de causa darle el total protagonismo a la irreverencia alcahueta de la espontaneidad que caracterizaba los procesos creativos y experimentales del también responsable de obras maestras como Alphaville (1965) y Pierrot el loco (1965).

#Estreno 🎬



Siguiendo a un joven que cuestiona las estructuras impuestas por la industria cinematográfica, NUEVA OLA FRANCESA (2025), de Richard Linklater, es un homenaje al proceso creativo de Jean-Luc Godard.



Mírala en Cineteca Nacional México 🔴 y Cineteca Chapultepec 🟢👇… pic.twitter.com/FPcyGaJKnI — Cineteca Nacional (@CinetecaMexico) December 12, 2025

Incluso en los momentos en que, dentro de la trama, dado lo poco ortodoxo del desarrollo del rodaje en cuestión, surgen las dudas de la actriz Jean Seberg interpretada por Zoey Deutch —Falsa influencer (2022), Beso de tres (2025)— y la desesperación del productor llevado al límite por las actitudes del protagonista, se mantiene la ligereza del trayecto gracias a las calculadas dosis de humor que diluyen cualquier aspaviento dramático, pretensión didáctica o exceso de pleitesía academicista.

Quizás se hubiera agradecido vislumbrar un poco más de lo que resultó del detrás de escenas que estamos atestiguando, así como de las reacciones que generó y su impacto en el colectivo popular. Sin embargo, hay poco que reclamarle a esta oda moderna que se despoja de la sobriedad característica de su concepción literaria para encarnar en la pantalla y, con una estructura sumamente digerible, pero nunca frívola, recordarnos por qué sigue tan vivo nuestro idilio con el cine.

Cine Caníbal es quien trae Nueva ola francesa a la cartelera mexicana luego de su paso por el Festival de Cannes y el Festival de Cine de Morelia, además de que está nominada a Mejor Película de comedia o musical en los Globos de Oro.