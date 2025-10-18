‘La reserva’ triunfa en la premiación del Festival Internacional de Cine de Morelia 23

Después de nueve días de funciones con películas tanto mexicanas como de diversos países y distintas actividades con varios invitados especiales, la edición número 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) llegó a su final con su ya tradicional ceremonia de clausura, en la que se premiaron a largometrajes y cortometrajes que compitieron en este encuentro cinematográfico.

Inicialmente, se premió a los participantes del Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje, al igual que a los de Impulso Morelia 11. Mientras que la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión otorgó el Premio La Musa.

Además, se otorgaron diversos premios y se entregó la escultura Ojo, diseñada especialmente para el festival por el destacado artista michoacano Javier Marín, a los ganadores de las diversas categorías para largometraje y cortometraje.

El Jurado de la Sección de Largometraje Mexicano del FICM eligió a La reserva, del director Pablo Pérez Lombardini, como el Mejor Largometraje Mexicano; la cinta también recibió los galardones para Mejor Actriz, entregado a Carolina Guzmán, y Mejor Dirección.

El Premio del Público a Largometraje Internacional fue para Nueva ola francesa del reconocido director Richard Linklater.

🏅 Ojito a Mejor Actriz (Largometraje Mexicano): Carolina Guzmán por LA RESERVA.

Conoce la lista de los ganadores del Festival Internacional de Cine de Morelia 23

Ganadores Largometraje Mexicano de Ficción

Mención Especial: Basilio Moncada por su interpretación en El guardián.

Premio del Público a Largometraje Mexicano de Ficción: Vainilla.

Mejor Actor: Víctor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez por En el camino.

Mejor Actriz: Carolina Guzmán por La reserva.

Mejor Guion: Karen Plata por El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja).

Mejor Fotografía: Ximena Amann por En el camino.

Directora o director de una ópera prima: Nuria Ibáñez Castañeda por El guardián.

Mejor Dirección: Pablo Pérez Lombardini por La reserva.

Mejor Largometraje Mexicano: La reserva.

Ganadores Largometraje Documental Mexicano

Mención Especial: Brigada 2045.

Premio del Público: Mi Benjamín.

Mejor Largometraje Documental Mexicano: Llamarse Olimpia.

Ganadores Cortometraje Mexicano

Mención Especial: Al borde del volcán.

Premio Especial del Jurado: Sigo Soñando (Oc ni temiki).

Mejor Cortometraje de Animación: Una parvada de estruendo.

Mejor Cortometraje Documental Mexicano: Las voces del despeñadero.

Mejor Cortometraje de Ficción Mexicano: Casa Chica.

Ganadores Sección Michoacana

Mención Especial: Corolario.

Ojo de la Sección Michoacana: Aki.

Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje

Mención Especial: Pastel y crisantemos, escrito por Karla Martínez.

Guion de Cortometraje: Herculano, escrito por Melisa Estefanía Sandoval Partida.

Ganadores Impulso Morelia 11

Mickey , de Dano García.

Chicas tristes , de Fernanda Tovar.

La gran familia , de Matías Meyer.

Guerras invisibles , de Marcela Arteaga.

Sueños que migran, de Juan Javier Pérez.

Premio de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión de México

Mención Honorífica: Llamarse Olimpia, de Indira Cato.

Premio a Mejor Largometraje Documental realizado por una mujer: Vidas en la orilla, de Lucía Gajá.