‘La reserva’ triunfa en la premiación del Festival Internacional de Cine de Morelia 23

Después de nueve días de funciones con películas tanto mexicanas como de diversos países y distintas actividades con varios invitados especiales, la edición número 23 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) llegó a su final con su ya tradicional ceremonia de clausura, en la que se premiaron a largometrajes y cortometrajes que compitieron en este encuentro cinematográfico.
Inicialmente, se premió a los participantes del Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje, al igual que a los de Impulso Morelia 11. Mientras que la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión otorgó el Premio La Musa.
Además, se otorgaron diversos premios y se entregó la escultura Ojo, diseñada especialmente para el festival por el destacado artista michoacano Javier Marín, a los ganadores de las diversas categorías para largometraje y cortometraje.
El Jurado de la Sección de Largometraje Mexicano del FICM eligió a La reserva, del director Pablo Pérez Lombardini, como el Mejor Largometraje Mexicano; la cinta también recibió los galardones para Mejor Actriz, entregado a Carolina Guzmán, y Mejor Dirección.
El Premio del Público a Largometraje Internacional fue para Nueva ola francesa del reconocido director Richard Linklater.
Conoce la lista de los ganadores del Festival Internacional de Cine de Morelia 23
Ganadores Largometraje Mexicano de Ficción
Mención Especial: Basilio Moncada por su interpretación en El guardián.
Premio del Público a Largometraje Mexicano de Ficción: Vainilla.
Mejor Actor: Víctor Miguel Prieto y Osvaldo Sánchez por En el camino.
Mejor Actriz: Carolina Guzmán por La reserva.
Mejor Guion: Karen Plata por El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja).
Mejor Fotografía: Ximena Amann por En el camino.
Directora o director de una ópera prima: Nuria Ibáñez Castañeda por El guardián.
Mejor Dirección: Pablo Pérez Lombardini por La reserva.
Mejor Largometraje Mexicano: La reserva.
Ganadores Largometraje Documental Mexicano
Mención Especial: Brigada 2045.
Premio del Público: Mi Benjamín.
Mejor Largometraje Documental Mexicano: Llamarse Olimpia.
Ganadores Cortometraje Mexicano
Mención Especial: Al borde del volcán.
Premio Especial del Jurado: Sigo Soñando (Oc ni temiki).
Mejor Cortometraje de Animación: Una parvada de estruendo.
Mejor Cortometraje Documental Mexicano: Las voces del despeñadero.
Mejor Cortometraje de Ficción Mexicano: Casa Chica.
Ganadores Sección Michoacana
Mención Especial: Corolario.
Ojo de la Sección Michoacana: Aki.
Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje
Mención Especial: Pastel y crisantemos, escrito por Karla Martínez.
Guion de Cortometraje: Herculano, escrito por Melisa Estefanía Sandoval Partida.
Ganadores Impulso Morelia 11
- Mickey, de Dano García.
- Chicas tristes, de Fernanda Tovar.
- La gran familia, de Matías Meyer.
- Guerras invisibles, de Marcela Arteaga.
- Sueños que migran, de Juan Javier Pérez.
Premio de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión de México
Mención Honorífica: Llamarse Olimpia, de Indira Cato.
Premio a Mejor Largometraje Documental realizado por una mujer: Vidas en la orilla, de Lucía Gajá.