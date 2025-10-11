Manifestantes pro-palestinos irrumpen alfombra roja de Juliette Binoche en el FICM

En Morelia, Michoacán

Manifestantes que protestaron contra el genocidio en Gaza, irrumpieron este sábado la alfombra roja de la película IN-I: In Motion en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde se esperaba la presencia célebre actriz francesa Juliette Binoche.

La protesta comenzó en los alrededores del Cinépolis Centro de Morelia, Michoacán, donde se llevaría a cabo la esperada alfombra roja. Con una enorme bandera de Palestina, los manifestantes gritaron “¿Dónde están, no se ven, las acciones a Israel?”, “A romper a romper, relación con Israel”. Además, exigieron un alto al genocidio en Gaza.

▶ #Video | Durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, manifestantes ondean la bandera de Palestina y piden acciones contra el genocidio.#FICM #Palestina



📹: Carlos Mora / @LaRazon_mx pic.twitter.com/aF725iGwCZ — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 12, 2025

Al llegar a las vallas donde tendría lugar la alfombra roja hicieron portazo al superar en fuerza al personal –cuatro hombres– que se hacía cargo de la logística del evento, mismo que trató de impedir que pasaran la valla.

Al ingresar a donde sería la alfombra roja, extendieron la bandera Palestina y corrieron en el lugar en el que desfilarían estrellas del cine.

“Palestina vencerá”, “El que no brinque es sionista” y “El genocidio se va a caer” fueron algunas de las consignas.

Tras ingresar a la alfombra roja de IN-I: In Motion del Festival Internacional de Cine de Morelia, manifestantes realizan pintas ı Foto: Carlos Mora | La Razón

Minutos después llegaron policías con escudos antidisturbios y comenzaron a ser abucheados por los manifestantes.

La presencia de Juliette Binoche, ganadora del Oscar, es una de las más esperadas en la jornada de hoy, en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Los manifestantes se retiraron algunos minutos después y continuaron las actividades programadas en el FICM.