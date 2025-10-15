Las nuevas voces del cine mexicano llegan de la mano del CCC al Festival Internacional de Cine de Morelia

Las nuevas voces del cine mexicano llegan de la mano del Centro de Capacitación Cinematográfica al Festival Internacional de Cine de Morelia

Con historias diversas que van del drama al suspenso, pasando por la comedia y el terror, llegan al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) diez títulos en formato de duración corta que compiten uno en la Sección Michoacana y nueve en Cortometraje Mexicano Ficción, mostrando el talento de las nuevas generaciones de cineastas mexicanos que se forman en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), respaldado ya por 50 años de arduo trabajo.

Después de ganar merecidamente en el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), la cineasta Lau Charles presenta Casa chica, drama familiar que también formó parte del Berlinale Shorts del Festival Internacional de Cine de Berlín (Alemania). Cuando un padre recién separado, interpretado por el actor cuatro veces ganador del Ariel, Raúl Briones, lleva a su hijo e hija a conocer a su nueva novia, se descubre la existencia de otra hija de él, que tiene prácticamente la misma edad de la niña de su primer matrimonio.

Con Domingo familiar, el director Gerardo del Razo ha ganado más de siete premios internacionales luego de estar en festivales de cine como los de Clermont-Ferrand (Francia), São Paulo (Brasil), Mar del Plata (Argentina) y Telluride (Estados Unidos). Filmado en solo un plano secuencia, nos convierte en testigos de lo sucedido en una unidad habitacional durante la llegada de dos criminales que extorsionan y mantienen amenazados tanto a vecinos como a comerciantes, quienes hartos de dicha situación deciden actuar por su cuenta.

A ritmo de música romántica, la comedia La infalible (y otros éxitos), dirigida por Daniel Carrera, nos cuenta la historia de un joven profesor al que sus alumnos ignoran y quien se enamora de la nueva maestra de su escuela, por lo cual busca la ayuda del malhumorado maestro de música para declarar lo que siente en un próximo evento escolar. Cuenta con las actuaciones de los conocidos Armando Espitia y José Sefami, cuyos personajes forjan una improbable amistad.

Amare, de Balam Toscano, muestra el regreso a su hogar en la Costa Chica de Oaxaca de parte de una mujer afrodescendiente que años atrás emigró a Estados Unidos para apoyar a su familia, incluyendo a una hermana menor con la cual se reúne tras una larga ausencia, mientras salen viejas heridas y ambas se reconectan para saber cómo han sido sus vidas durante su tiempo separadas.

A través de un bien pensado relato de terror con elementos vintage, Pablo Camargo muestra el horror del matrimonio con una inteligente alegoría que incluye a un monstruo que se le regala a una pareja de recién casados ante la promesa de amor eterno. Año de casados ha estado antes en festivales especializados en cine de género como Bucheon International Fantastic Film Festival (Corea del Sur) y Fantastic Fest (Estados Unidos). Actúan Andrés Delgado y Mónica Dionne.

5 pasos (Para una despedida), del director Julio Rubio, tiene como personaje principal a Pato, adolescente acostumbrado a mudarse constantemente debido al trabajo de su padre y cuya nueva mudanza se torna sumamente complicada y algo dolorosa al tener que separarse de su primer amor, para lo cual tiene un manual con pasos que le ayudan a despedirse, aunque esta vez no funcionarán del todo.

En Era más grande la tierra, Carlos Pineda nos lleva por locaciones de Iztapalapa a través del doloroso viaje de un joven involucrado en el crimen organizado, quien vive marcado por la culpa y sufre por sus decisiones, hasta que la violencia del barrio lo empuja a elegir entre la redención y la perdición.

Frecuentemente nuestras vidas y nuestros trabajos no reflejan quienes somos en realidad, por lo que existe una desconexión entre nuestro ser y nuestro modo de vida, tal como sucede con Ernesto al reencontrarse con un viejo amigo luego de muchos años de no verse, solo para darse cuenta que tal vez no sea quién él pensaba; esto es Persona a Persona, bajo la dirección de Ricardo Schott.

Persona a Persona, bajo la dirección de Ricardo Schott ı Foto: Especial

Gasolina, de Víctor Duarte, nos transporta a un caluroso domingo en Salamanca, Guanajuato, donde un trabajador industrial y su esposa hacen un largo viaje para conseguir el tequila favorito de un jefe sindical, lo cual se complica cuando se quedan sin gasolina en medio de una zona en la que las gasolineras locales han cerrado debido a las balaceras recurrentes, en un retrato efectivo de la violencia que se vive en diversas zonas de México.

Carina Mira dirige Malos tiempos, historia de autodescubrimiento de una solitaria joven aspirante a escritora que busca inspiración, mientras se encuentra con amantes y otros personajes de la ciudad. Retrato de una generación en la que la distancia entre saber lo que hay que hacer y hacerlo, es casi mortal.

Los diez cortometrajes podrán verse a lo largo de los días restantes del FICM, que inició oficialmente el pasado 9 de octubre y concluirá el 19 del mismo mes.