Dania Méndez asegura que Manelyk traicionó a Celia Lora en La Casa de los Famosos | VIDEO

Las tensiones en La Casa de los Famosos All Stars siguen creciendo y ahora, destaco un enfrentamiento entre Dania Méndez y Manelyk González, quienes han pasado de ser grandes aliadas a enemigas dentro del reality show.

A pesar de que Manelyk y Dania entraron a La Casa de los Famosos All Stars como buenas amigas y hasta compartieron el cuarto, pero diferencias en amistades han provocado que se alejen. A pesar de todo, ambas no eran las mejores amigas, pues las dos han contado dentro del programa que solo se veían en eventos, pero no en momentos de mayor intimidad.

PÍDANLE UNA DISCULPA A DANIA BOLA DE PENDEJOSSSSS 🤬🤬



A Dania la crucificaron hace unos días por decir que no frecuentaba a mane más que en eventos y aquí mane lo confirma. ✊🏼😉



Escupieron para arriba y les cayó en el hocico bebés. 💋 #LCDLFAllStars



pic.twitter.com/H1anBYQla8 — f🫧 (@arianagdiosa) March 30, 2025

Dania Méndez ataca a Manelyk con Celia Lora

En una dinámica donde el público les hace preguntas a los famosos, cuestionaron tanto a Dania como a Mane sobre su amistad y los sentimientos que tienen por la otra ahora que se ha distanciado, a pesar de estar juntas en la casa.

En ese sentido, cuestionaron a Mane sobre porqué ha dejado a Dania y ha preferido la amistad de Alejandra Tijerina. “Alejandra me ha demostrado ser una amiga. No porque conozcas a una persona de hace mucho tiempo, significa que le debas lealtad”, expresó la ex integrante de Acapulco Shore.

“Celia Lora no dice lo mismo”, expresó Dania entre risas, lo que provocó una reacción en Mane, que dijo “la pregunta es para mi y Celia Lora no está aquí, te equivocaste de show, mami”.

La falsa dice que no metan cosas de afuera y Trae a Celia Lora a colacion! Tipeja, eso hace la gente que no tiene argumentos! #LCDLFAllStars pic.twitter.com/cjTFJTjMbU — Acire Oz (@gbacire) March 31, 2025

Algunos de los comentarios son:

"Pero verdad le dijo y ni modo. MANE NO ES AMIGA. Es una arrastrada, pudo brillar, pero decidió siempre ser la sombra de alguien“.

“Qué nefasta es Dania”.

"La ser de luz quedó apagada“.

"Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta, a ella se le olvida lo de Brenda“.

"Todos hablan de cosas de temporadas pasadas“.

¿Qué pasó entre Celia Lora y Manelyk?

La relación entre las celebridades se deterioró por la entrada de Mane a La Casa de los Famosos, quien se dio cuenta de la fuerza de Alicia Machado y la eligió sobre su supuesta amiga. Esto a pesar de que Celia tenía problemas con Alicia.

Esta situación llevó a Celia a distanciarse de Manelyk y a enviarle mensajes críticos, acusándola de traición y atribuyendo su éxito a su propia influencia. Posteriormente, en una transmisión en vivo, Manelyk criticó duramente a Celia Lora, cuestionando su apariencia física y su actividad en plataformas de contenido exclusivo.