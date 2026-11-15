Amor de madre, de Luis Urquiza, se coronó como Mejor Largometraje Mexicano en la XV edición del Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum

Amor de madre, de Luis Urquiza, se coronó como Mejor Largometraje Mexicano en la XV edición del Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum, donde obtuvo tres reconocimientos, entre ellos Mejor Dirección y Mejor Actuación para Verónica Merchant.

La producción, que tardó cinco años en llegar a la pantalla, encabezó una celebración cinematográfica que concluyó en Pátzcuaro, Michoacán, después de cuatro días de actividades, con 110 películas de 25 países, encuentros con realizadores, formación cinematográfica y una Marcha de las Bestias que convirtió las calles del Pueblo Mágico en un desfile de criaturas sobrenaturales.

Amor de madre se corona en Feratum ı Foto: Especial

Miguel Ángel Marín Colín, director general de Feratum, destacó que el encuentro ha logrado consolidarse no solamente como una plataforma de exhibición, sino también como un espacio para impulsar a nuevos realizadores y abrirles oportunidades dentro de la industria cinematográfica.

“Durante quince años han pasado por el festival más de 1500 películas entre cortos y largometrajes. Además, hemos desarrollado programas para el impulso de los nuevos creadores”, expresó al referirse al crecimiento del festival y a las iniciativas que acompañan su programación.

Entre ellas destacó la Residencia FERATUM, creada en 2022, cuyo propósito es acompañar a cineastas emergentes en el desarrollo de sus proyectos y acercarlos a productores, coproductores y festivales internacionales.

“Es un espacio de formación de desarrollo de proyectos que el objetivo es conectar a los nuevos talentos con otros mercados, con otros festivales para que puedan encontrar productores o coproductores para que hagan realidad estas películas”, explicó.

En la competencia mexicana, Amor de madre fue la producción más reconocida. Al recibir sus galardones, el director Luis Urquiza agradeció la complicidad de las actrices y los actores, así como el trabajo de quienes participaron detrás de cámaras, desde el guion hasta la fotografía, la música y el sonido. También reconoció especialmente a la coproductora Lourdes García.

El cineasta recordó que: “Esta película tardó cinco años en terminarse, y este reconocimiento se agradece porque ese es un trabajo que es para todos. Quiero invitar a todos los realizadores a no abandonar sus propuestas, pese a las dificultades para conseguir financiamiento y concretar películas. Sigamos empujando cada quien sus proyectos para crecer esta industria”.

En la competencia internacional, The Glorious Dead, de John Adams y Toby Poser, obtuvo Mejor Película Internacional y Mejor Película de Terror, mientras que Godhead, de Mark H. Rapaport, fue reconocida como Mejor Película de Ciencia Ficción o Fantasía.

Por su parte, Bajo tus pies, de Cristian Bernard, conquistó Mejor Largometraje Iberoamericano; El llanto del perro obtuvo el reconocimiento en ciencia ficción y fantasía, y Un susurro invocó mi nombre fue distinguida en terror.

Terror en las calles

Uno de los momentos más esperados fue la tradicional Marcha de las Bestias, realizada el viernes 13 de noviembre, cuando cientos de habitantes y visitantes recorrieron el centro histórico caracterizados como monstruos, brujas, demonios y seres mitológicos. Entre antorchas, máscaras, maquillaje y vestuarios elaborados, la celebración trasladó el universo fantástico de las pantallas al espacio público. La bruja del cartel oficial encabezó el desfile, en correspondencia con el eje temático de esta edición, dedicado a las brujas mexicanas.

Monstruos, brujas, demonios y seres mitológicos se hicieron presentes en la tradicional Marcha de las Bestias este viernes 13 de noviembre. ı Foto: Feratum/Carlos Aguillón

El programa también incluyó los encuentros Aquelarre: Mujeres que conquistan el cine de género en Latinoamérica y Latinoamérica Fantástica: Del mito al horror, clases magistrales de maquillaje y efectos visuales, la exposición XV años de imaginar lo fantástico.

Además, FERATUM Pitch Hub y Plataforma en Corto otorgaron apoyos técnicos, creativos y oportunidades de vinculación para impulsar nuevos proyectos y fortalecer la producción cinematográfica nacional.

La clausura estuvo a cargo de Pacífico, de Gonzalo Gutiérrez, coproducción de Colombia y Argentina que tuvo su premiere latinoamericana en el encuentro, con las actuaciones de Manolo Cardona, Christopher von Uckermann, María Gabriela de Faría y Ricardo Abarca.

Aunque la celebración terminó en Pátzcuaro, FERATUM continuará su recorrido con extensiones en Morelia, el 17 y 18 de noviembre; Ciudad de México, del 20 al 22; Querétaro, el 27 y 28, y Metepec, del 27 al 29 de noviembre.

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