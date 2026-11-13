Doña Alegría recibe atención médica tras pelea por negarse a jugar en La Mansión VIP | VIDEO

Doña Alegría sigue siendo una de las personalidades más destacadas de La Mansión VIP 2, ya que la mamá de Poncho de Nigris tuvo que recibir atención médica después de que se negó de manera rotunda a jugar en el desafío de este jueves.

Doña Alegría pelea para no jugar en La Mansión VIP

Leticia Guajardo se ha convertido en una de las estrellas más polémicas del programa por sus expresiones sin filtro y que muchos consideran cancelables. A sus actitudes, se suma que no le gusta participar en los juegos de habilidad física del programa.

Doña Alegría no quiere jugar porque argumenta que es una mujer de edad avanzada y que su bienestar podría estar en riesgo, ante lo que HotSpanish replicó que las dinámicas no implican un riesgo ni para ella ni para el resto de los participantes.

¿Qué le pasó a Doña Alegría?

Este jueves, la mujer aseguró que tenía un fuerte dolor en las piernas. “Me duelen mucho las piernas”, expresó ella ante lo que el conductor del programa le explicó que no sería necesario brincar o hacer movimientos bruscos; sin embargo, ella siguió:

“No es justo que se pongan a hacer eso. Ya me sacaron de su cuarto, ahora quieren fregar a este cuarto, ¿por qué quieren fregarlos acá? No se vale, su ya no voy a estar qué les molesta“, señaló a Ruletix, el equipo que la cambió.

doña alegría no quería jugar porque le duelen las piernas, al señor adame también le dolían las rodillas, y no se quejaba cada 10 segundos… quien se cree para hablarle así a roberto y faltarle al respeto? que no joda la señora, sino quiere jugar, y quiere privilegios entonces a… pic.twitter.com/xOAUAsv6BW — mar☆ (@bluesdaisies) November 13, 2026

Al final, ella terminó por acceder a jugar después de que HotSpanish insistió. Pese a ello, Doña Lety se negó a repetir la dinámica y debido a que se habría alterado tuvo que ser atendida por paramédicos.

Esto lo dio a conocer HotSpanish para aclarar la ausencia de la mujer en la segunda ronda del juego para definir a los ganadores. El momento quedó captado en redes sociales y una vez más, dividió opiniones.

Algunos señalaron la actitud de Doña Alegría como negativa, mientras que otros la justificaron al indicar que es una mujer que no está acostumbrada a la actividad física. Al final, parece que no hubo mayor complicación sobre Doña Lety y permanece en el programa sin más complicaciones médicas.

al parecer doña alegría se alteró por la discusión del juego y está en enfermería #LaMansionVIP pic.twitter.com/iqLRPKlVUj — mar☆ (@bluesdaisies) November 13, 2026

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