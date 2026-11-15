Phil Collins llora y Billy Idol se emociona en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll

Phil Collins durante su participación en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Phil Collins pronunció un discurso de aceptación entre lágrimas y recibió un electrizante homenaje de Cynthia Erivo, Oprah Winfrey incorporó al fallecido Luther Vandross, el público coreó a gritos con Billy Idol y Wu-Tang Clan abarrotó el escenario para una celebración alborotada en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll el sábado por la noche.

Queen Latifah, Oasis, MC Lyte, Sade, Joy Division/New Order e Iron Maiden también fueron incorporados en la ceremonia en el Peacock Theater de Los Ángeles, junto con el productor Rick Rubin, quien recibió un homenaje de los Red Hot Chili Peppers con largas barbas.

Queen Latifah, quien fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll, interviene durante la ceremonia de ingreso el sábado 14 de noviembre de 2026 ı Foto: AP

Una noche que de antemano parecía que podía quedarse corta por las ausencias de figuras clave entre los incorporados resultó tan animada y recargada como suele ser la ceremonia de incorporación.

U2 fue el sorpresivo número de apertura de la noche: interpretó su nuevo sencillo “Silencio” rodeado de bailarines con equipo antidisturbios. Luego se lanzó a su clásico de 1984 “Pride (In the Name of Love)”, mientras el cantante Bono alternaba entre levantar la señal de paz y el puño.

Run DMC y Aerosmith fueron los inesperados encargados del cierre con una estruendosa improvisación de “Walk This Way”, su clásica colaboración de 1986, producida por Rubin, que llevó la fusión del rock y el rap a un nuevo nivel.

Phil Collins se emociona, Idol se desata

Phil Collins, de 75 años, cuyos problemas de movilidad y otros padecimientos de salud le impidieron actuar, subió al escenario lentamente apoyado en dos bastones y lloró ante una enorme ovación de un público que incluía a su hija, la actriz Lily Collins, y a otros cuatro hijos.

El baterista de Blink-182 Travis Barker incorporó a Collins y lo elogió por su doble estrellato sin precedentes como baterista y cantante pop creador de éxitos en la década de 1980.

“Crecí queriendo únicamente tocar la batería”, manifestó Collins. “Todo lo demás ha sido un accidente muy feliz. No puedo creer, cuando miro hacia atrás, cómo ha ido la vida”.

Barker afirmó que la canción de Collins “In the Air Tonight” le dio al mundo “posiblemente el redoble de batería más brutal de todos los tiempos”.

Minutos después, Barker tocó él mismo ese redoble mientras Erivo ofrecía una versión ralentizada y épica de la canción, con un crescendo aullante que puso al público de pie.

Collins ya estaba en el Salón como integrante de Genesis, pero ahora recibe el honor como solista.

No ha podido subir al escenario desde 2022, pero aseguró al público que “aún no han escuchado lo último de mí”.

Horas más tarde, el público se puso de pie de un salto y coreó a gritos “White Wedding” durante la incorporación de Idol, uno de los pocos artistas de los que quienes compraron boletos sabían con certeza que aparecería y actuaría.

Fue incorporado junto con su guitarrista de muchos años Steve Stevens por los integrantes de No Doubt Tony Kanal y Gwen Stefani, quien se unió a Idol para un dueto en “Eyes Without a Face”.

“Les digo a todos los jóvenes que apenas pueden afinar una guitarra y manejar un sampler: ‘Ahora les toca a ustedes’”, expresó Idol.

Cerró con: “¡Y ahora, voy a festejar con Wu-Tang Clan!”.

Te puede interesar: