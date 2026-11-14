El violín y la mezcla de sonoridades engalanan la inauguración del Festival de Música de Morelia

En Morelia, Michoacán

El sonido del violín de Yesong Sophie Lee marcó uno de los momentos más destacados de la noche inaugural del Festival de Música de Morelia, donde la fuerza de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) remató un recorrido musical que pasó de las composiciones románticas a los contrastes y la intensidad rítmica del siglo XX, ayer, en el Teatro Morelos de la ciudad de Morelia.

Con un vestido cubierto de destellos que acaparó toda la atención en el escenario, la violinista estadounidense de ascendencia surcoreana se convirtió en la protagonista de la velada con su interpretación del Concierto para violín y orquesta, del compositor finlandés Jean Sibelius, que estuvo marcada por algunos pasajes melancólicos y cautivantes. Los aplausos prolongados y la ovación del público acompañaron su participación, que también permitió apreciar la destreza de la violinista en intervenciones individuales.

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Para Sophie Lee, parte de la magia de la música reside en la posibilidad de llevar la música a públicos distintos y ofrecerles un espacio de encuentro. “Me siento honrada de tener esto como un trabajo. Es un honor llevar música clásica a donde no es común y puedan servirle a las personas como un escape”, comentó en conferencia de prensa previa al concierto.

La segunda parte del programa cambió el pulso de la noche. La Suite del Chueco, de Miguel Bernal Jiménez, compositor michoacano, abrió paso a una interpretación con mayor movimiento, hasta llegar a la Suite de El mandarín milagroso, de Béla Bartók, que exigió una entrega distinta de los integrantes de la Sinfónica Nacional.

Inauguración del Festival de Música de Morelia ı Foto: Cortesía: FMM

Ludwig Carrasco, director de la OSN, comentó que esta parte del programa representa uno de los mayores desafíos, pues es una obra “muy difícil, tiene muchos contrastes y termina por ser un reto psicológico que lleva varias semanas preparar, pero también físico, por ser parte del final del programa, aunque es de las obras en las que uno siempre agradece el esfuerzo”.

La delicadeza del violín y la potente fusión de composiciones de distintos orígenes marcó una inauguración engalanada por la Sinfónica Nacional, como un recordatorio de que la música clásica en vivo sigue siendo capaz de encontrar nuevas formas de acercarse al público.

La propia violinista Sophie Lee reconoció finalmente que, aunque las transmisiones digitales han ampliado las posibilidades de acercarse a los conciertos. Pero defendió aquello que sólo sucede cuando músicos y espectadores comparten un mismo espacio: “Nada puede reemplazar la atmósfera de estar en una sala de concierto, de cualquier tipo, sentir el aire y el momento y que toda la audiencia te esté viendo es algo muy especial y que los que están arriba estén todos actuando y cada uno lo vea de manera diferente es muy hermoso. El sentimiento que sientes, ver los colores, los sonidos, los instrumentos no se puede comparar”, detalló.

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