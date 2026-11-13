Legan obras clave del Pompidou de París al Palacio de Bellas Artes

El edificio principal del emblemático Centro Pompidou de París, Francia, se encuentra cerrado por una renovación integral. Mientras se realizan estos trabajos, se decidió que sus obras más importantes viajaran a distintos lugares del mundo y uno de los destinos es México, que por primera vez exhibe 41 piezas históricas vinculadas al Op Art y al arte cinético de artistas de la talla de Marcel Duchamp, Hans Richter, Sonia Delaunay, Lucio Fontana, Günther Uecker y Carlos Cruz-Diez.

ESPIRAL III, 1968, de Günther Uecker. Tela y metal pintado. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Las piezas forman parte de la exhibición Las formas de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou, que abre hoy al público en el Museo del Palacio de Bellas Artes, donde estarán hasta el 28 de febrero de 2027.

El Dato: La museografía es de Frida Escobedo y toma como referencia la arquitectura industrial del Centre Pompidou y establece un diálogo con la del museo.

“El museo del Centro Pompidou está cerrado y ha decidido mandar sus obras a viajar por el mundo entero y, en este caso, podrán ver a varios artistas franceses, pero también latinoamericanos que participaron activamente en el desarrollo del arte óptico y cinético”, destacó ayer previo a un recorrido por la exposición Marion Guibert, curadora del Centre Pompidou-Musée National d’Art Moderne.También resaltó que la muestra forma parte de las celebraciones por los 200 años de relaciones diplomáticas entre Francia y México.

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CROMOINTERFERENCIA mecánica, 1957, de Carlos Cruz-Diez. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Dicha muestra presenta un recorrido por aproximadamente un siglo de arte en el que los creadores se interesaron por generar experiencias mágicas y lúdicas a través del movimiento.

“Quiero hacer hincapié en que son obras históricas y que son la manifestación de una gran invención, de que el arte está absolutamente renovándose durante el siglo XX hasta escapar de las formas contenidas en un cuadro, en un marco, para abrazar la vida cotidiana.

Las formas de la energía ı Foto: Armando Armenta|La Razón

“Sin saber de qué tratan, tu ojo está siendo alimentado de unas formas absolutamente novedosas, donde descubres el movimiento tanto virtual como real, que es parte de la obra de arte”, explicó el curador invitado, Carlos E. Palacios.

Así lo constatan piezas como Espiral III, de Gunther Uecker, y Extensión, de Jesús Rafael Soto, ésta última de gran formato y, que al verla desde distintos lugares de la sala, ofrece una experiencia visual distinta.

También resaltan Cromointerferencia mecánica, de Carlos Cruz-Diez, y la escultura Luz 1, de Nicolas Schöfter.

LUZ 1, 1957, de Nicolas Schöfer. Aluminio y resina sintética. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

La exposición se divide en cinco núcleos. Inicia con “Dinamismo”, que incluye la exploración de la energía y el movimiento mediante la abstracción, las formas geométricas y el color en las primeras décadas del siglo XX. En este apartado se exhiben los trabajos Filmstudie, de Hans Richter, y Anémic Cinéma, de Marcel Duchamp.

“Son obras fundamentales del periodo de los años 20 (del siglo pasado). Hans Richter fue el primer artista que dispuso de las formas planas para entrar en el movimiento. El recurso que utilizó fue el cine muy experimental”, detalló el curador.

ARQUITECTURA del agua en movimiento dentro de una esfera, 1963, de Gyula Kosice. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Añadió que en Anémic Cinéma, Marcel Duchamp “generó una experiencia óptica muy interesante que tiene que ver con esta especie de juego, de parodia, de burla al arte, generando estos discos como si fueran unas experiencias hipnóticas. Lo que hace es una manera parodiar el cine mudo con unos textos circulares que van en sentido contrario”.

El recorrido continúa con “Movimiento MADI y Arte Concreto-Invención”, en el que se explora este movimiento surgido en Argentina a mediados de los años 40 del siglo pasado, con obras emblemáticas de artistas de la talla de Martin Blaszko, Juan Melé y Enio Iommi.

TRAMA alterada, 1965, de Julio Le Parc. Madera, serigrafía y motor. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Sigue con el eje temático “Op Art y arte cinético”, en el que están presentes obras que hacen juegos ópticos o que incorporan mecanismos eléctricos y motores, además de elementos como el agua.

El resto de los núcleos es “Energía de la materia”, con la presencia de piezas de László Moholy-Nagy, Lucio Fontana e Yves Klein, quienes exploraron la energía como una cualidad propia de la materia; y “Grupo ZERO”, dedicado a la propuesta de renovación artística en la Alemania de la posguerra. Se presentan piezas fundamentales como La fuerza pura III, de Otto Piene; Espiral III, de Günther Uecker.

Las formas de la energía

Cuándo: hasta el 28 de febrero de 2027

Dónde: Museo del Palacio de Bellas Artes

Horarios: martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

Localidades: $95 (domingos, entrada libre)