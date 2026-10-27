Festival de Música de Morelia busca ampliar sus fronteras

El protagonismo del violín, la música asiática y el patrimonio arquitectónico de Morelia serán los principales hilos conductores de la trigésima octava edición del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, que del 13 al 22 de noviembre reunirá 55 conciertos y cientos de actividades en distintos espacios de Michoacán, así como en Guanajuato y Ciudad de México.

La propuesta, de acuerdo con su directora, Verónica Bernal Vargas, busca mantener la tradición de la música de concierto, pero también ampliar sus fronteras y acercarla a nuevos públicos.

LA DIRECTORA del festival, en imagen de archivo ı Foto: Cortesía|FMM

Este año, Asia se convierte en el foco de la programación, decisión que llevó al festival a poner especial atención en las cuerdas, particularmente en el violín. La inauguración, a cargo de la violinista estadounidense de padres coreanos, Sophie Lee, es muestra de este propósito.

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La elección responde también a la relevancia que han adquirido los intérpretes asiáticos en el panorama internacional. “La fusión que se puede hacer con la música tradicional de Asia es maravillosa, que grandes exponentes de otras partes del mundo interpreten obras de compositores asiáticos es para nosotros muy relevante”, detalló Bernal Vargas.

El Dato: EL FESTIVAL llegará a municipios como La Piedad o Pátzcuaro, además de Pénjamo, Guana-juato, y la CDMX.

El diálogo entre ambas tradiciones aparecerá en distintos momentos del festival, como en la presentación de CelloGayageum, agrupación que interpretará música tradicional de Corea del Sur en el Templo de San Diego, un recinto barroco mexicano.

De igual manera, la capital michoacana destacará como telón de fondo fundamental en la identidad del evento. El Teatro Morelos, el Centro Cultural Clavijero, el Conservatorio de las Rosas y el Palacio Municipal serán algunos de los magníficos escenarios de esta edición.

LA VIOLINISTA Sophie Lee estará a cargo del concierto inaugural. ı Foto: Cortesía|FMM

“El valor agregado que tiene el festival, primero, es que trae lo mejor de la música de concierto del mundo a México, pero lo más relevante es la belleza arquitectónica que tiene Morelia, una ciudad patrimonio de la humanidad, que nos permite hacer de palacios virreinales o templos barrocos grandes salas de concierto”, explicó la directora del festival.

A lo largo de 37 ediciones, uno de los retos ha sido modificar la relación con el público. Verónica Bernal Vargas recuerda que en sus primeros años la asistencia era reducida, con aforos que podían rondar apenas 15 por ciento. La estrategia para mejorar ha consistido en sacar la música de los espacios tradicionales.

EL DÚO CelloGayageum dará un recital en uno de los templos. ı Foto: Cortesía|FMM

“A lo largo de los años, salir a las plazas públicas, abrir otros espacios, tener sinergia con otras de las bellas artes y hacerlo multisensorial ha atraído a los jóvenes. Las masterclass que los músicos dan a los chicos estudiantes de música de nuestro país, eso nos acerca muchísimo a ellos y a sus familias”.

El Festival de Música de Morelia apuesta en esta edición por propuestas fuera de lo convencional; destaca un concierto que involucrará los campanarios del Centro Histórico, la instalación de un mapping en Morelia o el Carnaval Barroco, un espectáculo circense que llega en conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Bernal Vargas se muestra optimista y explica que lo importante de esta edición no es sólo mantenerse, sino seguir subiendo las expectativas. “Estar dentro de los tres mejores festivales de música de América Latina conlleva una gran responsabilidad. Año con año, el público es más exigente, y qué bueno, porque al final eso también nos hace crecer”, dijo.

FESTIVAL DE MÚSICA DE MORELIA ı Foto: Cortesía|FMM

FESTIVAL DE MÚSICA DE MORELIA

Cuándo: Del 13 al 22 de noviembre de 2026.

ENTRADAS: Disponibles en festivalmorelia.mx; algunas de las actividades son gratuitas.