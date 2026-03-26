La esperada serie de Harry Potter que prepara HBO Max ya comenzó a revelar a todos los actores que darán vida a los icónicos personajes creados por J.K. Rowling.
La producción ha sido anunciada como una adaptación fiel de los libros y cuenta con un reparto totalmente renovado que busca conectar tanto con nuevas generaciones como con quienes crecieron junto a las películas originales y leyendo la saga. Con este anuncio, la magia de Hogwarts se prepara para regresar a la pantalla con fuerza.
Serie Harry Potter: Ellos son los actores confirmados y sus personajes
Al igual que Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson en su momento, el protagonista de la serie Harry Potter y sus fieles amigos serán interpretados por actores que son nuevos en el mundo del espectáculo. Los nombres confirmados hasta ahora son:
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- Dominic McLaughlin como Harry Potter
- Arabella Stanton como Hermione
- Alastair Stout como Ron
- Lox Pratt como Draco
- John Lithgow como el director Dumbledore
- Nick Frost como Hagrid
- Paapa Essiedu como el profesor Snape
- Johnny Flynn como Lucius Malfoy
- Bel Powley como Petunia Dursley
- Daniel Rigby como Vernon Dursley
- Janet McTeer como la profesora McGonagall
- Gabriel Harland como George Weasley
- Ruari Spooner como Percy Weasley
- Rory Wilmot como Neville Longbottom
- Luke Thallon como el profesor Quirrell
- Louise Brealey como Madame Rolanda Hooch
- Sienna Moosah como Lavender Brown
- Alessia Leoni como Parvati Patil
- Leo Earley como Seamus Finnigan
- Leigh Gill como Griphook
- Finn Stephens como Vincent Crabbe
- William Nash como Gregory Goyle
- Sirine Saba como Pomona Sprout
- Richard Durden como Cuthbert Binns
¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?
La serie Harry Potter y la Piedra Filosofal (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) aún no tiene fecha exacta de estreno, pero se sabe que llegará en diciembre de 2026, cerca de Navidad. La primera temporada contará con ocho episodios y se podrá ver a través de la plataforma HBO Max.
Se espera que la producción tenga otras siete temporadas, una por cada uno de los libros de la saga de J.K. Rowling, por lo que las grabaciones se podrían extender hasta 10 años.
Tráiler de la serie Harry Potter y la Piedra Filosofal
Por si aún no los has visto, te compartimos el tráiler de la serie Harry Potter y la Piedra Filosofal que fue publicado por HBO Max hace unos días: