La esperada serie de Harry Potter que prepara HBO Max ya comenzó a revelar a todos los actores que darán vida a los icónicos personajes creados por J.K. Rowling.

La producción ha sido anunciada como una adaptación fiel de los libros y cuenta con un reparto totalmente renovado que busca conectar tanto con nuevas generaciones como con quienes crecieron junto a las películas originales y leyendo la saga. Con este anuncio, la magia de Hogwarts se prepara para regresar a la pantalla con fuerza.

Serie Harry Potter: Ellos son los actores confirmados y sus personajes

Al igual que Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson en su momento, el protagonista de la serie Harry Potter y sus fieles amigos serán interpretados por actores que son nuevos en el mundo del espectáculo. Los nombres confirmados hasta ahora son:

Dominic McLaughlin como Harry Potter

Arabella Stanton como Hermione

Alastair Stout como Ron

Lox Pratt como Draco

John Lithgow como el director Dumbledore

Nick Frost como Hagrid

Paapa Essiedu como el profesor Snape

Johnny Flynn como Lucius Malfoy

Bel Powley como Petunia Dursley

Daniel Rigby como Vernon Dursley

Janet McTeer como la profesora McGonagall

Gabriel Harland como George Weasley

Ruari Spooner como Percy Weasley

Rory Wilmot como Neville Longbottom

Luke Thallon como el profesor Quirrell

Louise Brealey como Madame Rolanda Hooch

Sienna Moosah como Lavender Brown

Alessia Leoni como Parvati Patil

Leo Earley como Seamus Finnigan

Leigh Gill como Griphook

Finn Stephens como Vincent Crabbe

William Nash como Gregory Goyle

Sirine Saba como Pomona Sprout

Richard Durden como Cuthbert Binns

Revelan la primera imagen oficial de la serie de Harry Potter ı Foto: Especial

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

La serie Harry Potter y la Piedra Filosofal (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) aún no tiene fecha exacta de estreno, pero se sabe que llegará en diciembre de 2026, cerca de Navidad. La primera temporada contará con ocho episodios y se podrá ver a través de la plataforma HBO Max.

Se espera que la producción tenga otras siete temporadas, una por cada uno de los libros de la saga de J.K. Rowling, por lo que las grabaciones se podrían extender hasta 10 años.

Tráiler de la serie Harry Potter y la Piedra Filosofal

Por si aún no los has visto, te compartimos el tráiler de la serie Harry Potter y la Piedra Filosofal que fue publicado por HBO Max hace unos días: