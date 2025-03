¿Quién es Nick Frost? El nuevo Hagrid para la serie de Harry Potter en MAX

Se siguen revelando quiénes son los actores que veremos en la nueva serie de HBO MAX de Harry Potter. Tras la revelación de quiénes estarán detrás de los personajes de Snape y Dumbledore, se ha anunciado al actor que interpretará a Hagrid.

Sin duda alguna, Hagrid es uno de los personajes más entrañables para los fans de Harry Potter, interpretado de manera excelente por el fallecido Robbie Coltrane. Es por ello, que el guardabosques de Hogwarts es un papel que ahora recae en Nick Frost.

ÚLTIMA HORA



"Deadline" acaba de confirmar que el actor Nick Frost interpretará a Rubius Hagrid en la serie de Harry Potter para Max.



¿Opiniones?

Cabe mencionar que el hombre de 52 años de edad mide 1.70, por lo que es 15 centímetros más bajo que Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en la saga de películas de Harry Potter.

Usuarios en redes sociales han reaccionado a la elección del actor con diferentes opiniones. Mientras que unos aseguran que su personaje es correcto, otros se encuentran preocupados por los grandes zapatos que debe de llenar. Te compartimos algunos de los mensajes:

“Perdón por el actor, pero no veo a otro que no sea Robbie como Hagrid“.

"Mide 1.73. Ese es el único problema. Pero con unos buenos efectos e indumentaria, banco“.

"No está mal, lógicamente todos los actores nos van a “hacer ruido” por costumbre de los originales“.

"Me gusta, no va a ser como Robert que fue el mejor Hagrid posible, pero creo que puede hacerlo bien“.

“El único bien contratado”.

"En el especial de los 20 años Robbie Coltrane dijo que en 50 años se seguirían viendo las pelis de HP y que tristemente, el ya no estará ahí, pero Hagrid si. El va a ser mi Hagrid x siempre. Me está golpeando duro cada nombre nuevo que sale“.

¿Quién es Nick Frost?

Nicholas John Frost, cuyo nombre artístico es Nick Frost, nació el 28 de marzo de 1972. Es un actor, comediante y guionista británico, quien es famoso por haber actuado en varias series y películas de comedia.

Sus trabajos más destacados han sido en las películas Shaun of the Dead, Paul y Hot Fuzz, aunque también ha aparecido en la película The Boat That Rocked y en la series televisivas Spaced y Sick Note. A través de sus redes sociales, Nick Frost comparte detalles de su día a día.