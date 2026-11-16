Luis Urquiza: En el cine hay historias que incomodan

El director Luis Urquiza, el sábado al recibir uno de los premios

En Pátzcuaro, Michoacán

“No busco incomodar ni provocar. Si a ti te incomoda, algo estoy haciendo bien”. Así responde Luis Urquiza cuando se le pregunta por su interés en abordar temas que generan controversia. En Amor de madre, el realizador pone la relación materna en el corazón de la película.

“El amor a una madre es adictivo. Nuestras madres son maravillosas”, expresa en entrevista con La Razón. También cuestiona la manera en que ese vínculo puede llevar a justificar comportamientos y decisiones. “La señora queda sola y dices: qué desgraciado el hijo que la quiere dejar. También, ¿cómo vas a dejar a tu madre con esa casota? Entonces justificamos los actos”.

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Reconoce que tanto Amor de madre como Obediencia perfecta, su anterior acercamiento al poder de la Iglesia, tienen un punto en común: cuestionar estructuras que forman parte de la vida social. “Estoy tocando poderes. La Iglesia con un poder más fuerte. La familia, me meto hasta el fondo con sus conflictos”.

La actriz Verónica Merchant, en la piel de Margarita en la cinta. ı Foto: Carlos Aguillón y Especial

La cinta sigue la historia de Sofía, quien vuelve a su pueblo natal para cerrar un ciclo con su exnovio, quien está en coma. Margarita, la madre de él, la mantiene cautiva. Mientras intenta escapar, la joven descubre un secreto que cambiará sus vidas.

Protagonizada por Verónica Merchant, el cineasta obtuvo tres reconocimientos en Feratum: Mejor Largometraje Mexicano, Mejor Director y Mejor Actuación para la actriz.

La historia surgió de un corto que le entregó David Mascareña entre 2004 y 2005. “Me sorprendió la manera como lo resolvía, cómo cerraba, porque los cortos son así, un cuento. Me quedé con ganas de explorar la psique de esta señora y de los hijos de la familia”, recuerda.

Aunque pasó tiempo antes de retomar el proyecto, la inquietud permaneció. Para Urquiza, la posibilidad de profundizar en la mente de sus protagonistas es precisamente lo que hace atractivo su oficio.

El Tip: Verónica Merchant da vida a Margarita, una madre obsesiva, manipuladora y violenta.

“Lo que me gusta es explorar los personajes, meterme hasta el tuétano para conocerlos más”, dice.

Sobre el sentido de contar estas historias, añade: “El cine es una experiencia de vida. En una hora y media tienes que vivir esa locura, pero ya viste esos mundos, esa psique humana, esas emociones. Ésa es la gran maravilla del cine”.

En la película, Verónica Merchant construye un personaje alejado de los registros con los que habitualmente se le identifica. El director destaca su preparación y entrega: “Es una profesional y lo entendió inmediatamente, tiene método y escuela. Trabajamos juntos los encuadres, los acercamientos y la manera de seguir al personaje con la cámara. Me encanta y me gusta; he encontrado un gran placer en dirigir”, afirma.

El suspenso fue otro de los elementos que buscó desarrollar sin darle tregua al espectador. “Para mí ése es el suspenso y el terror: te llevo a mis territorios y luego no te voy a soltar. Este personaje te va sorprendiendo mientras avanza la historia, no sabes de lo que es capaz”.

La producción tampoco estuvo exenta de dificultades. Con recursos limitados, el equipo tuvo que adaptar el guion a las locaciones disponibles. “No teníamos dinero, pero ocurre magia en el cine cuando haces lo que te gusta”, recuerda.

En ese proceso destacó el trabajo del fotógrafo Serguei Saldívar Baranak, quien también participó como asesor de guion, y la complicidad de un equipo con el que ya había trabajado en otros proyectos.

Más allá de la realización, el director expresa su preocupación por las dificultades que enfrentan las cintas independientes para conseguir distribución y llegar a las salas. “Me ha costado sangre, dolor y lágrimas. Le he metido dinero a esta película. Es difícil que la acepten las distribuidoras, tal vez porque algo les incomoda”, lamenta.

Cuestiona los criterios de selección de intérpretes en la industria. “Ahora es ‘voy a ver quién tiene más likes’. Qué buena onda que tienes tantos, pero si te los dieron por un escándalo y no por talento, ¿cuáles son los criterios?”.

Su crítica alcanza el consumo cotidiano de contenidos digitales. “Nos encanta la basura. ¿Qué quieren hacer con el cine? ¿Desaparecerlo? Porque el cine te hace reflexionar, pensar”, critica.

Para Luis Urquiza, las producciones independientes representan una forma de resistencia.

“Hacer cine es cada vez más complicado; la industria debe mejorar muchas cosas para que sigamos creciendo y sacando adelante proyectos que tengan algo que aportar”, concluye el cineasta, quien ya trabaja en un nuevo guion.