Dave Keuning, guitarrista de The Killers, dio a conocer a traves de una publicación por el Día de Acción de Gracias que sufrió un derrame cerebral y fue gracias a su esposa Emilie que logró salir con vida del incidente.

El músico de 50 años de edad compartió una serie de fotos con su esposa e hijo en medio del festejo que se celebra cada cuarto jueves de noviembre en Estados Univos para agradecer lo vivido en el año.

Dave Keuning cuenta que sufrió un derrame cerebral

“Feliz Día de Acción de Gracias a todos! Hace tres meses, tuvimos a nuestra niña, Odette”, comenzó en su mensaje el artista de The Killers en su cuenta de Instagram.

Tras esto, confesó que dos semanas atrás, su vida estuvo en riesgo: “Tuve un derrame cerebral grave, y gracias a que mi esposa actuó rápido, fui directamente al hospital y me operaron”, contó a sus seguidores.

En ese sentido, explicó que la primera hora después de un derrame cerebral es crítica y que en su caso, se trató de un derrame severo. “Tenía un coágulo de sangre en mi cerebro que cortó el suministro de sangre a todo el lado derecho de mi cerebro”, explicó.

“Para cuando llegué al hospital, estaba ciego de un ojo y había perdido la función en mi lado izquierdo, pero todavía no podía darme cuenta de que estaba teniendo un derrame cerebral”, explicó.

Lo más sorprendente es que recibió un diagnóstico adverso y aterrador que terminó por no cumplirse. “Los médicos dijeron que tenía un 40% de posibilidades de sobrevivir y que tendría discapacidades después, pero por algún milagro estoy bien”, agregó.

“Y sí, puedo tocar la guitarra tan bien como antes. Fue lo primero que comprobé cuando me desperté de la cirugía. Me siento extremadamente afortunado de estar vivo y bien, y de poder usar mis manos y pies y hablar como antes. Estoy agradecido por mi esposa, mi hijo, mi hija, y todos mis compañeros de banda, de los que me siento más cerca que nunca”, finalizó el músico.

Ante estas declaraciones, en sus redes sociales comenzaron a aparecer mensajes por parte de los fans de The Killers, que celebran que el músico haya sobrevivido al derrame cerebral.

¿Quieres saber más?

Denna La Porri: México tiene todo para comerse el mundo

¿Cuáles son todas las demandas que Christian Nodal puso en contra de su papá, Jaime González?

La inesperada respuesta de Coca-Cola a Doña Alegría: ‘¡De por vida!’

El comentario de César Romo sobre la hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez que enfureció a las redes