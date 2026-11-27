Este viernes 27 de noviembre, siguen las votaciones en La Mansión VIP 2, donde 17 famosos están reunidos en un solo lugar para crear contenido de todo tipo, desatando diversas polémicas y momentos virales que dan de qué hablar.

Frente a la tercera semana del reality show, parece que los primeros lugares del programa ya están definidos, mientras que el resto de los participantes siguen enfrentando variaciones que los cambian de posición constantemente.

Paolita Suárez se convierte en el Grinch Suárez de la Mansión VIP y, destruye el árbol de navidad y los regalos + arrastra a la duenda Cukis 🎁🎄🤶#LamansionVIP2 #LaMansionVIP pic.twitter.com/mkrLgu4rsk — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) November 27, 2026

Recientemente, se les informó a los participantes de La Mansión VIP 2 que en esta tercera semana habrían dos participantes eliminados en el reality show, lo que aumentó las tensiones dentro del programa y entre los participantes.

Recordemos que la dinámica de votacion mezcla votos desde un sitio web que son gratuitos pero valen menos, junto con donaciones en el canal de HotSpanish, la mejor manera de apoyar a tu favorito, ya que 10 pesos equivalen a 1 punto.

Así van las votaciones de La Mansión VIP hoy 27 de noviembre 2026

Como ha sido desde el inicio, este viernes 27 de noviembre, Tony Aguirre encabeza el listado con más de 5 millones 300 mil pesos recaudados, por lo que le lleva el doble de ventaja a quien tiene el segundo lugar, Itati López, que está a un par de miles de alcanzar los 3 millones.

Por otro lado, el tercer lugar cuenta con más de 2 millones de puntos. Del cuarto al octavo puesto se agrupan los participantes que han recaudado más de un millón que son Jlexis,Paolita Suarez,Doña Alegria,La Cukis y Odette Orlena.

Finalmente, los puntajes más bajos son de Deiby Ruiz, Ale Gaxiola, Yetus y Anahí Ríos. Ellas son las personalidades que estarían en mayor riesgo de salir durante esta semana.

Así van las votaciones de La Mansión VIP hoy 27 de noviembre 2026 ı Foto: Especial

Cabe mencionar que este 27 de noviembre, los participantes tamién se enfrentaron a los dotones de la tentación y se informó que dos de ellos serían negativos, mientra que los otros, serían positivos.

En ese sentido, se reveló que uno haría que los participantes avancen a la semana final del reality show, lo que encendió a los participantes y genero que muchos se preguntaran si debían arriesgarse o no.

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