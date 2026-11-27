¿Ari Gameplays y Rivers se besaron? Así habrían confirmado su relación en VIDEO

¿Ari Gameplays y Rivers ya confirmaron su relación? Es lo que se ha estado comentando en redes sociales a raíz del último video de la influencer mexicana en su proyecto musical Aria Bela, un tema musical llamado ‘Cherry Icon’.

Recordemos que en diversas ocasiones, el público ha notado detalles en la relación entre Rivers y Ari Gameplays que ha hecho que muchos se cuestionen si solo son amigas, como han asegurado en el pasado.

Y no es solo la cercanía que muestran, los momentos de cariño entre ellas o que incluso en algunos streams muchos señalan que hay reacciones que parecen de pareja, ya que ambas anunciaron este año que comenzarían a vivir juntas.

Incliso, en el documental de Rivers por La Velada del Año se dio a entender que ambas dormían en la misma cama y mostraron su conexión emocional a maor profundidad.

El momento donde Ari Gameplays y Rivers ‘confirmaron’ su relación

En el video, Ari Gameplays aparece bailando y en un momento clave, aparece detrás de una cortina roja con una luz de corazón y su silueta se besa con la de otra mujer, por lo que rápidamente los fans señalaron que las streamers estarían confirmando su romance.

El momento generó gran sorpresa en el público, quienes no esperaban ver un beso en el video. Cabe mencionar sin embargo, que ninguna de las dos creadoras de contenido han hablado directamente sobre el beso, por lo que muchos lo interpretaron como una forma de anunciar que son novias sin hacerlo de manera directa.

Ari gameplays estrena nuevo sencillo. 👀



Video musical en primer comentario. pic.twitter.com/XFQ6jlD5g2 — NextClipDaniel (@NextClipDaniel) November 27, 2026

Te dejamos algunas reacciones de los fans:

“¿De verdad es Rivers? No me lo creo“.

“Todos háganse los sorprendidos”.

“Qué hago con mi vida después de la confirmación del Rivari?”

“La mejor confirmación que alguien pudo haber hecho”.

Cabe mencionar por otro lado que Rivers ha mostrado videos en los que aparece con un atuendo similar al que utiliza Aria Bela en su video musical, por lo que en varias escenas, la podemos ver a ella.

Fue meses antes que compartió los videos en los que aparece con una peluca negra como la que lleva Ari y recorre los sets que forman parte de la grabación del videoclip de ‘Cherry Icon’.

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