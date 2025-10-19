Clubs de fans se despiden de La Oreja de Van Gogh tras regreso de Amaia Montero

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh tras casi 18 años de ausencia ha generado opiniones encontradas entre sus seguidores más fieles. Lo que muchos soñaban como un reencuentro histórico, pronto se volvió un conflicto, especialmente por la forma inesperada en la que se produjo la salida de Leire Martínez, hace poco más de un año.

La comunidad de fans del grupo ha expresado su molestia con lo que consideran una falta de transparencia y un “desdén” a Leire, lo que incluso ha llevado al cierre de históricos clubs de seguidores.

Los Goonies México, uno de los clubs de fans considerado de los más importantes a nivel internacional, fueron de los primeros en lanzar un comunicado donde expresan su postura.

“Soñábamos con una colaboración, y aunque la deseábamos intensamente, la manera en que esta se ejecutó no está alineada con nuestros valores”, expresaron.

En el mensaje, agradecen a Xabi, Pablo, Álvaro y Haritz por todos los años compartidos, pero dejan claro su postura: “Decide poner fin a una etapa, pero no a un sentimiento, porque nuestro valor de unión y de lealtad no coincide con el camino y las decisiones que LODVG ha decidido tomar, pero sí con la familia que hemos formado”. En todo el texto no se menciona a Amaia Montero.

“Es momento de cerrar este capítulo y pasar página, ese capítulo que nos llevó 25 años leer. Creemos que es momento de soltar y aprender de los errores cometidos, de evolucionar y emprender nuevos proyectos. Hoy decimos adiós al soundtrack de nuestras vidas sin rencores ni malos deseos para nadie”, finalizó el club de fans de La Oreja de Van Gogh.

Aquí ya hemos terminado amigo mío, se acabó. Comprobare que terminamos la misión. @laorejadevgogh pic.twitter.com/OWWGdwkee8 — LosGooniesMéxico (@GooniesMexico) October 18, 2025

Otros clubes, como LOVG Letras y El Viaje de Copperpot Fan Club, también se pronunciaron con fuertes críticas hacia la banda. Aunque reconocieron el legado de Amaia Montero, mostraron su descontento por la forma en la que se manejó la salida de Leire Martínez.

“En 2024 se anunció su salida, sin el respeto que merece por todo lo que aportó al legado del grupo”, señalaron, y agregaron: “Aquellas figuras que durante años consideramos ídolos —Xabi, Pablo, Álvaro y Haritz— no respondieron con la transparencia ni el respeto que los fans esperábamos”.

“Lamentamos que algunas formas hayan carecido del agradecimiento y los valores que siempre apreciamos”, añadieron. LOVG Letras concluyó su mensaje anunciando que “dar un paso al costado” es su forma de “honrar lo que se amó”.

Como casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia buscando un corazón, y ahí nos quemaremos con una mano en el corazón y en la otra, excusas -que tal vez- ni ustedes entienden. pic.twitter.com/gmeZC0gTlP — Letras de La Oreja de Van Gogh (@LOVGLetras) October 19, 2025

¿Qué ha dicho La Oreja de Van Gogh sobre la despedida de los clubs de fans?

Pese a las acciones que anunciaron los clubs de fans de La Oreja de Van Gogh, la banda no se ha pronunciado al respecto. El regreso de Amaia Montero al grupo llegó con el tour Tantas cosas que contar, cuyas entradas ya fueron anunciadas.

La gira iniciará el 9 de mayo de 2026 en el Bizkaia Arena de Bilbao, y su cierre el 20 de noviembre en el Navarra Arena de Pamplona. El tour también incluirá paradas en recintos icónicos como el Movistar Arena de Madrid (28 y 29 de mayo) y el Palau Sant Jordi de Barcelona (6 de noviembre).

Sin embargo, la postura de los fans en contra de la banda debido a la falta de transparencia y el desdén a Leire podría traducirse en bajas ventas para la gira. Esto podría afectar a La Oreja de Van Gogh en caso de que anunciara fechas para América Latina.

