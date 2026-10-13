La Granja VIP 2026: Así fue el nacimiento del potrillo de Paloma, la yegua | VIDEO

La Granja VIP 2026 celebró el nacimiento del potrillo de Paloma, la yegua, después de que este lunes 12 de octubre ocurriera el esperado parte que sorprendió a los granjeros, quienes corrieron para ver al recién nacido.

Nace potrillo en La Granja VIP

En redes sociales, ya circulan los videos que muestran el momento en que la yegua recibió a su tercer hijo y como lo limpia mientras que los granjeros se apresuran para llegar con ella, ya que todo había ocurrido durante la gala de este lunes en la noche.

ACABA DE NACER EL POTRILLO DE LA NUEVA YEGUA DE LA GRANJA VIP EN VIVO, PALOMA ERES MADRE😭❤️#LaGranjaCapataz pic.twitter.com/VaZBrFnXhL — nacho con O (@NachoConO) October 13, 2026

Durante la transmisión, Adal Ramones destacó que aunque los granjeros se ahorraron las guardias que habrían realizado para vigilar a Paloma antes del parto, ahora tendrán que atender las necesidades de la yegua y su potrillo.

En otro video entrañable, se aprecia como la yegua trata de enseñarle a su potrillo de qué manera pararse, un proceso propio de la naturaleza que los famosos observaron con cuidado y llenos de emoción.

Después de algunos minutos, el pequeño finalmente logró ponerse de pie, después de haber realizado varios intentos en los que fallaba al levantarse.

Paloma está enseñándole a su potrillo a levantarse, se está robando todo el show😭❤️#LaGranjaCapataz pic.twitter.com/vhx9pz3J4f — nacho con O (@NachoConO) October 13, 2026

El momento también generó una serie de reflexiones en redes sociales sobre la vida y la maternidad. Fernando Lozada fue el primero en hablar a respecto, pues reconoció que el momento le provocó ganas de llorar.

“Yo nunca había visto un caballito bebé y me da, no sé por qué, tengo ganas de llorar. Pero es porque es algo mágico”, compartió el granjero que ha expresado en el pasado su amor por los animales.

Por otro lado, Manelyk González compartió su reflexión sobre que una yegua sea madre en más de una ocasión. “Estaba como que muy orgullosa de ella y que son como súper valientes. Es el tercer potrillo de Paloma y miren cómo está parada, fuerte. Es impresionante el poder que tenemos las mujeres para dar a luz”, expresó Mane.

Niurka Marcos por otro lado, destacó lo impresionante que era ver el proceso posterior al parto: “Hay mucha emoción porque además vemos el otro proceso, donde está soltando apenas la placenta, los residuos que quedan después del parto”, comentó.

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