Captan a Renata Notni con Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda y Emma Watson | FOTO

Renata Notni se ha dado una nueva oportunidad en el amor, pues recientemente ha sido captada junto al empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères de combras en West Hollywood, California, lo que ha despertado rumores de un noviazgo.
Captan a Renata Notni con Gonzalo Hevia Baillères
La revista People en Español difundió la foto que muestra a la actriz “muy cariñosa con su nueva pareja”, de acuerdo con la publicación. En ella, aparecen caminando juntos por Los Ángeles.
La cercanía entre ambos provocó especulaciones sobre una relación sentimental. Hasta el momento de la difusión de las imágenes, ni Renata Notni ni Hevia Baillères habían emitido una postura pública sobre las versiones que aseguran que son novios.
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Se desconoce cuándo habría podido iniciar el romance entre los dos o si en realidad solo son amigos cercanos.
Las relaciones pasadas de Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères
Como parte de una de las familias más ricas, el heredero de Palacio de Hierro ha cobrado relevancia por sus romances, ya que apenas en marzo se le vio besando a Emma Watson y anteriormente, se le relacionó sentimentalmente con Belinda.
Sin embargo, ninguna de estas dos relaciones fueron confirmadas de manera oficial por parte del ejectivo, aunque la cantante mexicana sí terminó por dedicarle la canción ‘Heterocromía’ al hombre, donde lo acusa de haberla humillado cuando estuvieron juntos.
Mientras que al empresario con la actriz británica se les vio en diversos destinos como Courchevel, en los Alpes franceses, y Punta Mita, en México. Se les llegó a ver en alguna ocasión más, pero nunca se supo cuándo dejaron de verse o la naturaleza de su relación.
Por su parte, Renata Notni anunció en marzo de este año el fin de su relación con Diego Boneta, después de alrededor de cinco años juntos. Esto después de que meses atrás, captaran a la pareja “dfiscutiendo” en público en más de una ocasión.
“Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera y queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca el uno del otro”, afirmó la actriz sobre su relación con Boneta.
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