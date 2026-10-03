A más de dos décadas de su estreno, Chicas pesadas (Mean Girls) sigue siendo un fenómeno de la cultura pop y Lindsay Lohan regresó por unos segundos a ser Cady Heron este 3 de octubre.

La película se estrenó en 2004 bajo la dirección de Mark Waters y contó con un elenco encabezado por Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert. Además, la comedia adolescente, escrita por Tina Fey, convirtió el 3 de octubre en una fecha especial para sus seguidores gracias a una breve pero memorable escena protagonizada por Cady.

Ahora, 22 años después del lanzamiento del filme, la actriz y cantante estadounidense Lindsay Lohan decidió rendir homenaje a ese momento con una recreación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lindsay Lohan recrea escena del 3 de octubre de Chicas pesadas tras 22 años del estreno de la cinta

Este “Mean Girls Day”, Lindsay Lohan compartió un video en sus redes sociales en el que revive una de las escenas más recordadas de la película Chicas pesadas.

Se trata de la recreación de la escena en que Cady Heron recuerda el día en que Aaron Samuels, novio de Regina y de quien está enamorada, le preguntó la fecha del día. La protagonista dice “Es 3 de octubre” con mucha emoción, pues se trata de una de las “interacciones más cercanas” que tiene con el galán de la cinta al inicio.

It’s October 3rd.



Happy 𝐌𝐄𝐀𝐍 𝐆𝐈𝐑𝐋𝐒 𝐃𝐀𝐘 🗓️ pic.twitter.com/KK4F719JHu — 𝙲𝚒𝚗𝚎𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚛𝚜𝚝 (@CinemaBurst) October 3, 2026

A partir de esta escena, cada 3 de octubre se celebra el “Mean Girls Day”. Es por ello que Lindsay Lohan publicó el clip recreando la mítica escena donde la actriz vuelve a pronunciar la frase “Es 3 de octubre”, mientras está sentada en una mesa y sostiene un lápiz en la mano.

Tras decir la línea, Lohan sonríe, suelta una carcajada y guiña un ojo a la cámara.

La recreación contó además con la participación de Mark Waters, director de la cinta original, lo que emocionó a los fanáticos de la producción. La publicación generó numerosas reacciones entre los seguidores de Chicas pesadas y también entre algunos de sus antiguos compañeros de reparto.

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