Tras nueve años de matrimonio, se confirmó la separación de Amanda Seyfried y Thomas Sadoski, noticia que sorprendió a Hollywood. Sin embargo, más allá de la ruptura, la pareja comparte una historia llena de amor, discreción y la crianza de sus hijos, quienes se han convertido en el centro de sus vidas.

¿Quién es Thomas Sadoski?

Thomas Sadoski nació el 1 de julio de 1976 en Bethany, Connecticut, Estados Unidos. Es un actor de teatro, cine y televisión, reconocido por su participación en la serie The Newsroom y en películas como John Wick y Wild.

Su carrera comenzó en Broadway, donde destacó en obras como Reasons to Be Pretty. Además de su talento actoral, Sadoski ha sido un defensor de causas sociales, colaborando con organizaciones de ayuda humanitaria y proyectos comunitarios.

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski ı Foto: IG mingey/Reuters

¿Quién es Amanda Seyfried?

Amanda Seyfried, nació el 3 de diciembre de 1985 en Allentown, Pensilvania. Es una actriz y cantante estadounidense. Alcanzó fama internacional con películas como Mamma Mia!, Les Misérables y Mean Girls.

Su versatilidad la ha llevado a interpretar desde comedias románticas hasta dramas musicales. Seyfried también ha sido nominada al Oscar por su papel en Mank (2020). Fuera de la pantalla, mantiene un perfil discreto y se ha dedicado a la vida familiar en su granja de Nueva York.

¿Cuántos hijos tienen Amanda Seyfried y Thomas Sadoski?

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski tienen dos hijos; Nina, nacida en 2017, su primera hija, y Thomas Jr., nacido en 2020, su segundo hijo.

Durante los nueve años de matrimonio, la pareja ha mantenido en privado su relación, igual que la crianza de sus hijos. La actriz de Mean Girls ha publicado pocas fotografías de su familia, siempre manteniendo el rostro de sus hijos en secreto.

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