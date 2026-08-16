¿Quién era Hayden Panettiere, la actriz de Triunfos Robados que murió?

La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió este domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años de edad, una noticia que sorprendió al mundo del entretenimiento por quienes la recuerdan en diversos proyectos de televisión y cine en la década de los dos miles y dos mil 10.

Además, de una amplia trayectoria en la industria, la artista también destacó por su activismo y llevó una vida personal relajada, aunque siempre fue vocal sobre los momentos menos dulces de su vida.

Muere Hayden Panettiere, actriz de Triunfos Robados, a los 36 años de edad ı Foto: Especial

¿Quién era Hayden Panettiere?

Hayden Lesley Panettiere nació en Nueva York el 21 de agosto de 1989. Era una actriz, cantante y modelo estadounidense que destacó en los años dos miles por sus actuaciones en diversos proyectos de televisión, así como franquicias de cine.

Sobre su vida privada, en 2009 comenzó una relación con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko pero en mayo de 2011, decidieron poner fin a su relación. Wladimir se expresó: “Vivir una relación entre dos continentes es difícil”, mientras que Hayden comentó: “Pese a nuestra separación, aún nos respetamos y vamos a continuar siendo amigos”.

Fue en 2013 que la pareja regresó y en diciembre del 2014, se convirtieron en padres de una niña, aunque rompieron en el año 2018. La pequeña se llama Kaya y actualmente tendría unos 11 años de edad.

Heartbreaking breaking news: Hayden Panettiere has died at just 36 years old, leaving behind her young daughter, Kaya. 💔



Hayden spoke openly over the years about her struggles with postpartum depression, alcoholism and addiction. She never hid how difficult those battles could… pic.twitter.com/1sNZJBlFud — Kylie Jane Kremer (@KylieJaneKremer) August 17, 2026

La artista habló de manera abierta sobre sus luchas con la depresión posparto, el alcoholismo y la adicción. Además, era activista a favor de los animales al aparecer en campañas internacionales en defensa de la preservación marina.

Comenzó su carrera rodando spots publicitarios con solo 11 meses. Más adelante, consiguió un papel como Sarah Roberts en la telenovela Una vida para vivir entre 1994 y 1997; posteriormente encarnó a la niña Lizzie Spaulding en la telenovela La luz de guía entre 1997 y 2001 con solo 8 años de edad.

Panettiere interpretó el personaje de Claire Bennet en la serie Héroes, donde interpretaba a una animadora de un instituto de secundaria con un poder especial que le permitía regenerarse. Ese papel le valió un reconocimiento considerable y la hizo popular entre la comunidad geek.

Uno de sus primeros proyectos fue dando voz a Dot en la película de Disney, Bichos. También apareció en la famosa serie de Fox, Ally McBeal, como la hija de la protagonista, y en Malcolm, interpretando a Jessica, un personaje recurrente en la serie.

Hayden Panettiere lamentablemente acaba de fallecer a los 36 años. pic.twitter.com/hqeq2lvQPo — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) August 17, 2026

Hayden apareció otra vez como animadora en la película Triunfos Robados 3: Todo o nada. También apareció en el cine en Ice Princess como Gennifer “Gen” Harwood, junto a Michelle Trachtenberg quien interpretó el papel de Casey Carlyle.

El 10 de octubre de 2012 se presentó el episodio piloto de la serie Nashville, donde Hayden interpreta a Juliette Barnes, una cantante de Nashville que intenta conquistar el trono de “Reina de la música Country” de su rival Rayna Jaymes.

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