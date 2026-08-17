Hayden Panettire: Este es el episodio de su personaje de Malcolm el de en medio

El domingo se confirmó que la actriz estadounidense Hayden Panettire perdió la vida a los 36 años de edad, lo que causó un gran impacto en quienes siguieron de cerca su trayectoria en series y películas.

Hayden Panettire es reconocida por muchos debido a su papel como protagonista en la película Triunfos robados, y por ser la inteligente y astuta Jessica en la serie Malcolm el de en medio.

El representante de la actriz fue el encargado de comunicar su muerte al medio ABC, por lo que hasta el momento no se conoce más información respecto a esta repentina pérdida en el medio artístico.

Su excompañera de reparto de la película Custody, Viola Davis, escribió un mensaje de despedida en redes sociales acompañado de unas fotografías: “Vi cómo surgía un hermoso Fénix de entre las cenizas. Tus pruebas se transformaron en tu testimonio, y tu testimonio se convirtió en tu legado. Serás recordada. Descansa en paz, Hayden”.

Hayden Panettire en Malcolm el de en medio

Hayden Panettire aparece interpretando a Jessica en cuatro episodios de Malcolm el de en medio:

La Tienda De Electrónica: Este es el capítulo 13 de la temporada 4, y aquí podemos ver a Hal como empleado en una tienda de estéreo. En este capítulo surge la primera aparición de Jessica en la serie, quien es la niñera de Malcom, Reese y Dewey.

Si eres gay está OK: Es el cuarto capítulo de la temporada 6, y aquí podemos ver que Malcom y Reese no quieren que su vecina Jessica aparezca sin invitación en su casa. Jessica le hace creer a Malcom que Reese es gay, y a Reese que Malcom es gay, lo que hace que los hermanos comiencen a comportarse extrañamente amables entre ellos.

Jessica se queda a dormir: Es el quinto capítulo de la temporada 7, en este se puede ver a Jessica quedándose a dormir en casa de la familia de Malcom luego de que su padre fuera encarcelado. En este capítulo podemos ver que Malcom y Jessica se vuelven unidos graciasa que esta lo ayuda con Lois.

Novio secreto: Es el sexto capítulo de la temporada 7, en este podemos ver queJessica cree que Malcom necesita a alguien mejor que Vicki, de quien está enamorado. Jessica le dice a Malcolm que Vicki no lo quiere de verdad, y termina confesándole que le gusta para que este pueda darse cuenta de la verdad.

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