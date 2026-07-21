¿Quién era y de qué murió Kaylee Hottle? Actriz de Godzilla vs Kong

Este martes 21 de julio se dio a conocer la muerte de Kaylee Hottle, actriz estadounidense de 18 años de edad, quien era conocida principalmente por su participación en las películas de Godzilla vs Kong y Godzilla & Kong: El Nuevo Imperio.

Según informó el padre de la actriz, Joshua Hottle, ella falleció en un trágico accidente automovilístico durante la madrugada de este lunes en Maryland. Ahora te contamos todo lo que se sabe respecto al caso.

Kaylee Hottle falleció trágicamente a la edad de 18 años tras un fatal accidente automovilístico.



Era conocida por interpretar a Jia en las películas de «Godzilla x Kong». pic.twitter.com/0rzVnzuLyO — Indie 505 (@Indie5051) July 21, 2026

¿Quién era y de qué murió Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle era una actriz estadounidense con discapacidad auditiva, reconocida internacionalmente por su interpretación del personaje de Jia en el universo cinematográfico del MonsterVerse.

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La joven de 18 años de edad falleció tras sufrir un accidente de tránsito en Maryland, Estados Unidos. Si bien fue trasladada a un hospital cercano, perdió la vida durante el trayecto.

Se sabe que la joven viajaba como acompañante en un Honda Accord del año 1995 cuando el conductor se salió del camino y chocó contra una zanja al costado de la ruta durante las primeras horas de la mañana.

En ese sentido, su padre reveló que los oficiales lo llamaron poco después del accidente para confirmar el fallecimiento y avisarle que el corazón de su hija se detuvo de camino al centro médico.

Nació en Atlanta, Georgia el 1 de mayo de 2007 en una familia con cuatro generaciones de personas sordas, por lo que creció siendo totalmente fluida en la Lengua de Señas Americana (ASL).

Su carrera comenzó en anuncios publicitarios y campañas informativas orientadas a promover los derechos y la visibilidad de la comunidad sorda, como la iniciativa 10 Deaf Children: One Powerful Message.

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