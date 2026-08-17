¿Qué es Narcan, el medicamento hallado donde Hayden Panettiere murió?

Este 16 de agosto se confirmó que la actriz estadounidense Hayden Panettiere perdió la vida a los 36 años de edad en su departamento ubicado en Greenville, Carolina del Sur.
Hayden Panettiere es reconocida por haber participado en series como Héroes y Nashville, y por interpretar papeles dentro de películas como Triunfos robados, Sueños sobre hielo, y Scream 4.
Panettire tuvo una hija de nombre Kaya; quien actualmente tiene 11 años de edad, con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, y de quien renunció a su custodia en 2018 luego de estar luchando contra el alcoholismo y depresión postparto.
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El pasado 19 de mayo Hayden Panettiere publicó un libro titulado “This Is Me: A Reckoning” en el que describió su lucha con la adicción, ansiedad, y su proceso de recuperación después de requerir medicamentos para el insomnio.
En el videopodtas de Jay Shetty, Hayden Panettire también compartió su historia de vida, incluyendo detalles sobre la custodia de Kaya, las adicciones y la fama: “Hayden comparte cómo el éxito temprano conllevó costos ocultos: acoso, aislamiento y una lucha constante por sentir que realmente pertenecía a algún lugar” se lee en la descripción del video.
El medio TMZ señaló este lunes que la actiz falleció por una sobredosis, y precisó que en el departamento en el que se encontró sin vida a Hayden Panettire había Narcan sobre un colchón; sin embargo, no se conoce si este medicamento era de la actriz o de otra persona.
¿Qué es Narcan?
El Narcan o naloxona es un medicamento que se utiliza con la finalidad de revertir los efectos de una sobredosis de opioides rápidamente, reestableciendo la resportación normal de una persona tras haber consumido sustancias como fentanilo, heroína, oxicodona, hidrocodona, codeína o morfina.
La naloxona se administra cuando se sospecha que una persona podría tener una sobredosis, y se cuenta con presentaciones en aerosol nasal, inyección intramuscular, subcutánea o intravenosa.
De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, este medicamento debe ser administrado durante 30 a 90 minutos de la sobredosis de opioides, y quienes reciban naxalona en cualquiera de sus presentaciones que tengan una dependencia pueden experimentar síntomas de abstinencia.
La naxalona puede ser adquirida en algunas zonas sin tener una receta médica, y el costo de este varía según la presentación, tipo y lugar en el que se adquiera; y quienes la administran, deben recibir formación y capacitación sobre cómo administrarla.
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