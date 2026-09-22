‎¿Qué pasó con Paola Rojas y Zague?, Así fue el escándalo que revivió Aleks Syntek

Tras protagonizar varias discusiones públicas con el público y anunciar su intención de alejarse de México, Aleks Syntek señaló a Paola Rojas como la culpable de la infidelidad de su ex epsoso, el ahora comentarista deportivo Zague.

A través de una transmisión en vivo, el cantante señaló “Paola Rojas es la culpable de lo que hizo Zague” y esto generó un enorme escándalo, pero también curiosidad por quienes no estaban familiarizados con la historia.

🚨 ¡El peor enemigo de Aleks Syntek parece ser el propio Aleks Syntek! 😳



Esta semana lo vimos enfrentarse con gente durante el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, y ahora aparecen estos videos en los que se le ve completamente desubicado… pic.twitter.com/JifjID9BkE — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 21, 2026

El escandaloso divorcio de Paola Rojas y Zague

La historia entre la periodista Paola Rojas y el exfutbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’ comenzó a mediados de los años 2000, cuando coincidieron en un evento social donde trabajaron juntos.

Tras entablar un noviazgo que captó la atención de los medios de comunicación y el público, la pareja celebró su boda en marzo de 2009 en las playas de Xcaret, Quintana Roo.

En los años posteriores se consolidaron como uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo y formaron una familia con la llegada de sus dos hijos mellizos, Leonardo y Paulo, nacidos en 2011.

El origen del escándalo se remonta a junio de 2018, en vísperas del Mundial de Fútbol de Rusia. En ese momento, se filtró en redes sociales un video íntimo del exfutbolista en el que realizaba comentarios explícitos y mostraba su cuerpo frente al espejo.

El material no estaba dirigido a su entonces esposa, la periodista Paola Rojas, lo que dejó al descubierto una infidelidad que provocó un severo acoso mediático y burlas hacia la comunicadora. A raíz de la presión mediática y el quiebre de la confianza, la pareja decidió poner fin a su matrimonio a finales de ese mismo año.

A pesar de que Paola Rojas dio por superada esa dolorosa etapa personal para proteger la tranquilidad de sus hijos, el tema resurgió de manera inesperada por una transmisión en vivo realizada por Aleks Syntek.

Sin caer en agresiones personales hacia el músico, Paola le envió un contundente mensaje directo: “Conmigo no te metas, Aleks”. Asimismo, le exigió respeto y le recordó lo inadecuado que resultaba desenterrar un episodio del pasado que únicamente causó sufrimiento a su familia.

Tras la enorme reacción negativa del público, el cantante se puso en contacto en privado con la periodista para ofrecerle una disculpa directa por los comentarios expresados durante su transmisión.

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